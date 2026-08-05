L’impennata del costo dei carburanti rappresenta il più grande acceleratore dell’inflazione moderna. Una tassa invisibile applicata spietatamente ogni volta che ci accostiamo a una pompa di benzina. L’errore più comune è pensare che il caro-petrolio colpisca soltanto chi possiede un veicolo. Quando il carburante aumenta, si innesca una reazione a catena: aumentano i costi di logistica per i produttori, aumentano le spese di spedizione e inevitabilmente i prezzi finali sui banconi dei supermercati subiscono un rincaro immediato. Di fatto, si configura una brutale “tassa regressiva” che colpisce in modo asimmetrico la popolazione, riducendo drasticamente il potere d’acquisto delle famiglie a basso reddito.

Nel frattempo il ceto medio scivola verso il basso, la domanda interna si contrae perché si rinuncia al superfluo, e le piccole imprese soffrono la paralisi dei consumi. Di fronte a questa emorragia, la politica risponde spesso con sconti temporanei e lineari sulle accise. Misure immediate, certo, ma inefficaci sul lungo periodo. La vera svolta può avvenire solo attraverso l’adozione di interventi economici mirati e strutturali. Basta aiuti universali. I sussidi vanno concentrati sulle fasce deboli tramite la progressività dell’ISEE, introducendo crediti di imposta specifici per i pendolari costretti all’uso dell’auto per mancanza di mezzi pubblici. L’argine definitivo alla diseguaglianza è il potenziamento radicale del trasporto pubblico locale, che deve diventare un’alternativa reale, efficiente e accessibile. Politiche tariffarie agevolate, fino alla gratuità per i redditi medio-bassi e per gli studenti, permetterebbero di sottrarre milioni di famiglie al ricatto del prezzo della benzina.

In definitiva, l’inflazione trainata dal caro benzina non è una semplice variabile macroeconomica, ma una forza d’urto che sta scardinando i pilastri della nostra società. A pagarne il prezzo più alto sono le famiglie, private del loro potere d’acquisto essenziale, e le piccole imprese, schiacciate da costi di gestione insostenibili e dalla paralisi dei consumi. Se questo trend non verrà invertito, il rischio a lungo termine non sarà solo economico, ma democratico, perché si andrà verso una drammatica e insanabile spaccatura sociale: avremo un Paese diviso tra una minoranza di ricchi arroccata e una maggioranza di cittadini sempre più poveri. È proprio in questo solco che la politica deve ritrovare la sua missione più nobile. Intervenire sul costo dell’energia e frenare la speculazione non è più solo una scelta di bilancio, ma un dovere morale e costituzionale. Perché un Paese in cui muoversi o fare la spesa diventa un lusso, è un Paese che sta rinunciando al proprio futuro.

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Antonio Mazzocchi