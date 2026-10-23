Cinquecento militari, la polemica sul numero degli agenti. Il sindaco Sala condivide la stretta sull’ordine pubblico, più a sinistra si denuncia la militarizzazione. A destra l’indulgenza e la connivenza di quella sinistra. Lo scorso fine settimana sono arrivati in Duomo dal quel San Siro di cui avevamo scritto appena un giorno prima, come di un quartiere che aspetta che il nuovo stadio porti una rigenerazione non più rinviabile, da altre periferie, da una cintura che con Milano ha in comune solo la metropolitana.

Scontri Milano, due giorni di vetrine sfasciate hanno ottenuto l’attenzione richiesta da anni

Due giorni di vetrine sfasciate e di saccheggi hanno ottenuto in poche ore l’attenzione che anni di rapporti sociali non avevano strappato. E così non deve essere. Protagonisti loro, i “maranza”. Roberto Cornelli, nell’intervista su questo giornale, sostiene che l’etichetta è già il primo errore: certifica una condizione come ineluttabile e consegna a quei ragazzi l’unica identità disponibile, quella del gesto eclatante. E aggiunge che non fare di quella piazza un tema politico ampio, sarebbe un grave errore La vicesindaca Anna Scavuzzo ha detto una cosa poco popolare, ma molto seria: l’inclusione non deve essere un tema da buonisti di sinistra. Tradotto: va trattato come ordine pubblico giocato d’anticipo. Quando è possibile.

Le promesse elettorali

Chi si candida a Palazzo Marino, da una parte e dall’altra, ha discusso finora di primarie, gazebo, rose di nomi. Adesso, qualunque sia la parte, ha qualcosa su cui fare davvero politica. Il fantomatico “Movimento 17 ottobre” promette di tornare ogni sabato, a cominciare da domani. Che rappresenti o no i ragazzi col volto coperto che hanno spaccato tutto, la città non può permettersi di riconoscere una seconda volta un pezzo di propri figli dalle riprese di una telecamera di sorveglianza o dal registro degli arresti.

Ambrogio

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