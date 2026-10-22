«Qualcosa di mai visto al mondo». Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, usa queste parole per definire quanto accaduto a Milano e in altre città europee lo scorso fine settimana, al termine del vertice meneghino a cui, tra gli altri, hanno partecipato Claudio Sgaraglia, prefetto di Milano, Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Vittorio Pisani, capo della Polizia, Bruno Megale, questore di Milano, Marcello Viola, procuratore capo di Milano, e il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni.

Scontri nelle piazze, allerta massima per sabato

Scopo dell’incontro, fare il punto della situazione e ribadire che l’allerta resta massima per il fine settimana. Per rinfrescare la memoria, queste le novità del dl Sicurezza licenziato dal Cdm: sono in arrivo 500 paracadutisti dell’Esercito a Milano; per i minorenni che danneggiano beni pubblici o privati saranno i genitori a risarcire lo Stato o i singoli; il governo ha anche approvato un provvedimento che condanna la partecipazione violenta a una manifestazione.

Il ministro non rimprovera nulla alle Forze dell’ordine e sottolinea: «Ci siamo trovati davanti a un fenomeno inedito». Ma assicura: «Nessuna evidenza che fossero manipolati». Piantedosi ricorda poi come la «prevenzione delle Forze dell’ordine sia già in atto». Gli fa eco il primo cittadino milanese: «Voglio dire senza ambiguità che prima di tutto in questa fase critica viene il controllo e la repressione di questi fenomeni», esordisce Sala. Che aggiunge: «Non sono per niente contrario al fatto che arrivino 500 militari, avranno un ruolo anche dinamico». In particolare sul numero di agenti in città Sala, con garbo, fa notare che non erano sufficienti: «Io non mi sono pentito, come ho detto a tutti i colleghi, di aver detto che a mio giudizio c’erano poche Forze dell’ordine in campo, ma non è un’accusa, è una constatazione. Nel mio ruolo, nel mio stile, non indugio nella provocazione, era solamente un’osservazione». La strategia che verrà messa in campo sabato è chiara: «Più persone, più forze di polizia, più integrazione tra le forze e, per quanto riguarda noi, lo schieramento di tutte le forze disponibili della polizia locale, credo 300 persone», spiega Sala. Mentre Salvini esclude la guerra ibrida, Sala dichiara: «Non escludiamo per nulla che ci sia qualche tentativo di infiltrarsi in questi mondi giovanili, che a volte fanno magari anche un po’ fatica a capire perché sono in piazza». Non a caso, il ministro della Difesa sul tema è limpido: «I disordini sono stati portati avanti con strumenti non convenzionali». Come TikTok.

Milano, il vertice in Prefettura e i 500 militari

La minaccia di disordini è latente. Il dettaglio rassicurante è che le Forze dell’ordine e i Servizi sono costantemente al lavoro per la difesa della Repubblica, però i militari e gli agenti devono essere messi nelle condizioni di poter garantire l’ordine pubblico. Non dotare i 500 parà dell’Esercito dei poteri di polizia giudiziaria è stato un errore: si metteranno a suonare le note di Marracash nella speranza che i «maranza» si aggreghino? Improbabile. Non si auspica un bagno di sangue, ma un sano timore di una divisa che fa di tutto per garantire agli italiani, di vecchia e nuova generazione, di poter circolare liberi e sereni. Quando sui social uno studente si riferisce a un agente definendolo «’sta m…» solo perché lo stesso cercava di allontanarlo, a perdere è chi manifesta per il carovita. Così facendo, rende vano e illegittimo il suo diritto di dissentire e si arroga quello di offendere.

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Christian Gaole