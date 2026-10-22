Cinque giorni dopo gli scontri e i saccheggi nel centro di Milano, il governo torna dunque a intervenire sulla sicurezza con un nuovo decreto. Il testo, approvato martedì dal Consiglio dei ministri, introduce nuove disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile. Tra le misure, l’estensione dell’arresto in flagranza differita e l’obbligo di risarcimento da parte dei genitori per i danni provocati dai figli. Il nodo più delicato del confronto a Palazzo Chigi ha riguardato però l’impiego dell’Esercito.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, che in mattinata aveva annunciato l’invio nel capoluogo lombardo di 500 militari, era favorevole a estenderne i poteri. Il collega dell’Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, ha invece sostenuto la necessità di mantenere distinta l’attività dei soldati da quella delle Forze dell’ordine. La questione ha incontrato anche le perplessità del Quirinale, in particolare sull’attribuzione ai militari di funzioni di polizia giudiziaria. Alla fine è passata la soluzione Piantedosi: i 500 militari destinati a Milano saranno impiegati in pattugliamenti “congiunti” con le Forze dell’ordine, senza nuovi poteri. Crosetto, secondo un retroscena del Corriere, si è detto “deluso e preoccupato”, contestando il senso di un rafforzamento della presenza militare senza un corrispondente ampliamento delle funzioni.

Il nuovo decreto si inserisce in una sequenza di interventi in materia di sicurezza che accompagna l’intera legislatura. Il primo risale a ottobre 2022, pochi giorni dopo l’insediamento dell’esecutivo: il decreto anti-rave introdusse una specifica fattispecie di reato per l’invasione di terreni o edifici finalizzata a raduni pericolosi per l’ordine pubblico, la salute o l’incolumità pubblica. Da allora si sono susseguiti numerosi provvedimenti, con l’introduzione di nuove fattispecie di reato e l’inasprimento delle pene per quelli già esistenti. Tra questi, il decreto Caivano, varato nel 2023 dopo i gravi episodi di violenza che avevano coinvolto minorenni nel Comune campano. Il provvedimento ha ampliato la possibilità di applicare misure cautelari ai giovani e rafforzato gli strumenti di contrasto alla criminalità minorile. Nello stesso anno il governo è intervenuto anche con il decreto Cutro e con un disegno di legge sulla sicurezza, contenente nuove fattispecie di reato e aggravamenti di pena in diversi ambiti.

Dal 2024 la stretta sulla sicurezza è poi proseguita con una lunga serie di provvedimenti, fino al decreto del 2025, che ha introdotto misure sulle occupazioni abusive, sui blocchi stradali e sulle rivolte nelle carceri e nei centri per il rimpatrio. A febbraio scorso un altro pacchetto ha introdotto il fermo preventivo di dodici ore durante le manifestazioni per le persone ritenute pericolose, il divieto di vendita di coltelli ai minori e l’estensione del Daspo urbano. A settembre, infine, il governo è intervenuto ancora, ampliando i poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche nei procedimenti riguardanti imputati minorenni.

Ora, dopo gli scontri di Milano, arriva l’ennesimo decreto sicurezza. Una successione di interventi che ha progressivamente ampliato gli strumenti penali e preventivi a disposizione dello Stato, senza di fatto riuscire a impedire il ripetersi di episodi di violenza che mettono sotto pressione la gestione dell’ordine pubblico. Dopo quattro anni di nuove norme, il problema potrebbe allora non essere più soltanto quello delle leggi, ma anche quello della capacità da parte del Ministero dell’Interno di prevenire le violenze e gestire l’ordine pubblico. Un tema che meriterebbe una seria riflessione.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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