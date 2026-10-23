Sono circa una trentina le scosse di terremoto registrate nel mar Tirreno meridionale nelle ultime ore, a partire dalle 2 di venerdì 23 ottobre. La più forte, registrata alle 12,19, ha raggiunto la magnitudo 5.5 (con ipocentro a cinque chilometri di profondità) stando a quanto raccolto dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Scosse avvertite dalla popolazione, da Palermo a Catania a Messina, fino alle isole Eolie, con cittadini scesi in strada per la paura. Evacuati a scopo precauzionale edifici pubblici e scuole.

L’epicentro è in mare a circa 30 km da Alicudi e a 50 km dal Marsili, un vulcano sottomarino che si trova nel Tirreno meridionale e appartenente all’arco insulare Eoliano. Si trova a circa 140 km a nord della Sicilia e a circa 150 km a ovest della Calabria ed è il più esteso vulcano d’Europa.

A causa dello sciame sismico in corso, il Sistema nazionale di allerta maremoti (Siam) ha diramato un’allerta di livello arancione (Advisory) per le zone costiere esposte. Ne dà notizia il dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana che poco prima delle 16 ha poi annunciato di aver revocato l’allerta maremoto.

Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni a cose o persone ma sono in corso accertamenti. A Palermo, Catania Messina non sono stati registrati danni. La scossa ha provocato qualche frana in un costone ad Alicudi e a ovest dell’isola di Lipari, ma nessun danno “degno di rilievo”. A dirlo all’AGI è il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo.

🔴🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 5 ore 12:19 IT del 23-10-2026 a Tirreno Meridionale [Mare] Prof= 8.8 Km #INGV_47606532 https://t.co/En20f6wtd9 — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 23, 2026

“Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione dopo le scosse di terremoto avvertite in città, mantenendosi in contatto con gli organismi competenti per monitorare ogni possibile conseguenza e coordinare le eventuali misure precauzionali. A puro scopo precauzionale, il sindaco si appresta a firmare un’ordinanza per l’evacuazione di alcune strutture pubbliche. L’elenco degli edifici interessati sarà comunicato non appena saranno completate le necessarie valutazioni” si legge in una nota. “Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in costante raccordo con tutte le strutture competenti. Al momento non ci vengono segnalati danni a persone o cose, ma riteniamo doveroso adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini. L’eventuale evacuazione di alcune strutture pubbliche è una scelta esclusivamente precauzionale, dettata dalla necessità di agire con tempestività e prudenza”, dice Lagalla.

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Ciro Cuozzo