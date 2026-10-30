Sono felice che alcune forze politiche riconoscano finalmente un’emergenza che altri partiti continuano a negare e presentino proposte di legge per fronteggiarla. L’iniziativa delle senatrici Stefania Craxi e Daniela Ternullo sulle ingerenze straniere nella vita democratica, illustrata ieri sulle pagine de Il Riformista, va dunque accolta come un contributo che si muove nella direzione comune. Ora mi auguro che la Commissione Affari costituzionali del Senato, dove è in corso l’esame della proposta di Azione, che ho presentato con Carlo Calenda, lavori con solerzia e concretezza all’esame dei testi. La difesa della democrazia non merita né inerzie né bandierine ideologiche.

Condivido la preoccupazione espressa dalle senatrici Craxi e Ternullo: lo scudo democratico non deve essere una clava contro la libera opinione, ma il free speech non può diventare, come nella retorica di Elon Musk e di altri oligarchi digitali, la foglia di fico di un disegno di riscrittura malevola del codice sorgente e dei sistemi operativi della società aperta e della democrazia politica. Qui sta l’equivoco da sciogliere. Le campagne ingegnerizzate di diffusione coordinata di informazioni false, incomplete e fuorvianti non sono l’espressione spontanea di cittadini che esercitano il diritto di parlare. Dietro non ci sono semplicemente persone umane con opinioni giuste o sbagliate: ci sono macchine, algoritmi, complessi sistemi tecnologici, reti automatizzate, strumenti di profilazione e amplificazione. Non libere opinioni, dunque, ma prodotti mediatici confezionati per compromettere l’integrità dei processi informativi, che orientano e influenzano il libero coinvolgimento degli elettori. Confondere la libertà di parola con la libertà di manipolare industrialmente il confronto pubblico significa lasciare indifesa proprio la prima.

L’ambiente digitale, e in particolare quello dei social network, non è un parco in cui ciascuno arriva, innalza liberamente la propria tribuna e parla a chi vuole ascoltarlo. Le piattaforme possono essere utilizzate impropriamente come sistemi di sfruttamento dei dati degli utenti ad uso politico. Decidono, attraverso algoritmi opachi, quali messaggi rendere visibili, a chi, con quale intensità e frequenza. Non sono piazze neutrali, ma possono diventare infrastrutture di potere. E come tali vanno considerate, responsabilizzate e disciplinate.

Per questo il monitoraggio non può fermarsi sulla soglia delle piattaforme, lasciando intatti i meccanismi che rendono possibili e redditizie le operazioni di ingerenza. Deve entrare dentro quei meccanismi, con garanzie di indipendenza e controlli rigorosi. La nostra proposta affida l’analisi a organismi indipendenti, costituiti presso le piattaforme ma sottratti alla loro governance aziendale. Non è una delega a un arbitro politico delle idee: è l’assunzione di responsabilità da parte di chi organizza tecnicamente la circolazione dei contenuti.

Le attività di contrasto devono dunque operare a monte, sui meccanismi e sulle operazioni coordinate, e non soltanto a valle, quando il falso è già diventato virale e l’inquinamento dell’opinione pubblica ha prodotto i suoi effetti. Il bersaglio non è l’opinione sgradita di un singolo cittadino. La legge parla di ingerenze straniere, di attori statali e non di alterazione organizzata dei processi di conoscenza e formazione della libera opinione, non di mettere sotto tutela le opinioni individuali, comprese quelle più eccentriche, offensive o sbagliate.

C’è infine una questione che non possiamo eludere: il denaro. La guerra ibrida non è soltanto una fabbrica di messaggi; è anche una catena di finanziamenti, intermediazioni e interessi spesso occultati. La proposta di Azione mira a individuare e reprimere anche chi finanzia o favorisce queste attività. Senza colpire le loro fonti economiche, qualunque scudo democratico rischia di diventare un ombrello di carta.

Lo strumento della legge delega al governo, proposto dalle senatrici Craxi e Ternullo, anziché quello della legge parlamentare può essere un punto di mediazione politica, purché i criteri di delega siano chiari, precisi e definiti, perché abbiamo bisogno di tutelare l’integrità dei processi politico-elettorali e difendere le democrazie liberali non con uno scudo governativo, ma con uno scudo democratico.

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Marco Lombardo