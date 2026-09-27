Un migliaio di classi su 300mila: tante sono, secondo lo stesso ministro, quelle in cui gli studenti stranieri neoarrivati o non italofoni superano il 20%. Sopra il 30% sono ancora meno. Per loro il governo ha scelto la via del decreto-legge. Per i 3.588 edifici scolastici in cui manca qualsiasi certificazione di sicurezza, la stessa urgenza non si è vista. Sono dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, gestita dallo stesso Ministero, relativi al 2023/24 ed elaborati da Tuttoscuola.

Il testo del decreto scuola di cui si discute è stato approvato salvo intese, quindi potrebbe ancora cambiare, ed è su quello che si basano le considerazioni che seguono. Al netto delle critiche puntuali a quel testo, un punto va premesso con chiarezza: proporre un tetto del 30% per classe agli studenti che non padroneggiano la lingua italiana risponde a un problema vero, che chi in classe ci va tutti i giorni per insegnare o per apprendere conosce benissimo. Lo stesso vale per la conoscenza della lingua veicolare del Paese di residenza da parte dei genitori. Sono temi da non regalare alla destra, ma l’impianto che emerge dalle bozze circolate tradisce, e sarebbe ingenuo ignorarlo, un intento punitivo e viziato dal pregiudizio: corsi di italiano obbligatori affiancati da percorsi di corresponsabilità educativa che nulla hanno a che fare con la lingua, segnalazioni ai servizi sociali e, per chi non si conforma, multe fino a mille euro.

A fare da ombrello a tutte le critiche, la considerazione più importante: quel tetto misura la cosa sbagliata, conta i passaporti, non le competenze linguistiche. Il criterio scelto è la cittadinanza, corretta con qualche indicatore indiretto: il luogo di nascita e gli anni di scuola dell’infanzia per la primaria, tre anni nel sistema scolastico italiano per medie e superiori. Tutto, tranne la cosa che conta: la lingua. Secondo il Ministero, il 69% dei circa 900mila studenti con cittadinanza non italiana è nato in Italia, e molti parlano l’italiano meglio di tanti adulti. Se lo scopo è didattico, bisogna misurare la competenza linguistica, non la sua presunta causa.

Nelle città e nei quartieri ad alta densità migratoria si vedrebbero subito gli effetti pratici. Se le domande superano il tetto, gli ex provveditorati dovranno smistare gli alunni tra le scuole vicine: famiglie costrette a iscrivere i figli lontano da casa, senza un cenno su chi pagherà il trasporto, e con le esigenze familiari prese in considerazione solo quando «rendono impossibili soluzioni alternative». Alle superiori il tetto rischia di impedire l’iscrizione all’indirizzo scelto, in particolare negli istituti tecnici e professionali che lo stesso decreto vorrebbe giustamente rilanciare. E per chi arriva in corso d’anno, la regola varrebbe già da quest’anno, un anno prima di quella generale: il bambino appena arrivato, che avrebbe più bisogno di stabilità, sarebbe il primo a essere dirottato altrove.

Sacrificato sull’altare di dare una parvenza di urgenza al provvedimento, così da giustificare il ricorso a un decreto-legge la cui regola generale partirà tra 12 mesi. Lo stesso ministro ammette che il tetto della circolare Gelmini del 2010 non è mai stato davvero applicato, e rivendica che a farlo funzionare sarà la sua natura giuridica. Ma, come ricorda Fiorella Farinelli su Education 2.0, sedici anni di deroghe non dicono che serviva una norma più rigida: dicono che è il tetto a essere troppo rigido.

Aggiungo un dato che il dibattito rimuove: le concentrazioni le crea chi se ne va. Uno studio del Politecnico di Milano, curato da Costanzo Ranci e Carolina Pacchi e realizzato nelle scuole del primo ciclo milanese, ha mostrato una presenza di stranieri molto superiore a quella dei quartieri in cui si trovano, perché le famiglie italiane del ceto medio possono permettersi di iscrivere i figli altrove. Il tetto governativo sposta chi può scegliere solo la scuola sotto casa, ma il problema dipende da chi se n’è andato. La stessa Farinelli ha descritto esperienze che hanno funzionato: a Torino (San Salvario), la riqualificazione dell’offerta formativa ha reso la scuola così attrattiva da invertire la fuga; a Prato scuole ed enti locali governano insieme le iscrizioni, con specialisti di italiano come seconda lingua in tutti gli istituti.

È da qui che bisognerebbe partire: misurare la lingua e non il passaporto, lasciare flessibilità ai territori, aggiungere classi e docenti dove il bisogno è concentrato. Il Parlamento ha sessanta giorni per correggere il tiro, trasformando un tetto che conta i passaporti in una politica che garantisca a tutti il diritto all’istruzione. Senza bisogno di bandiere: basta l’articolo 34 della Costituzione, «la scuola è aperta a tutti».

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Marco Campione