La misura ministeriale da 20 milioni di euro per la climatizzazione degli istituti scolastici rappresenta l’ennesimo manuale pratico di ciò che non funziona nella gestione della cosa pubblica italiana. Con l’assegnazione definitiva dei fondi, 6.342 scuole riceveranno esattamente la stessa cifra: 3.153,57 euro a testa. Un rigido egualitarismo contabile che il Ministero dell’Istruzione e del Merito presenta come un successo di efficienza amministrativa — quasi la totalità dello stanziamento è stata distribuita — ma che ad un’analisi di diritto amministrativo ed economico si rivela per quello che è: un’illusione redistributiva priva di qualsiasi efficacia reale.

Scuole, 20 milioni per la climatizzazione. Ma i fondi arrivano a pioggia e senza valutazione

In un sistema di finanza pubblica orientato ai risultati e alla sostenibilità degli investimenti, l’assegnazione di fondi a pioggia senza alcuna valutazione del fabbisogno effettivo costituisce un fallimento metodologico. Applicare la medesima somma a un piccolo plesso di provincia e a un megacomplesso metropolitano come l’IC Massari-Galilei di Bari (78 classi e oltre 1.300 studenti) significa ridurre il contributo pubblico a circa 40 euro per aula. Una somma irrisoria che non copre nemmeno l’acquisto e la posa in opera di uno split di fascia media, senza contare i costi di adeguamento degli impianti elettrici, spesso obsoleti e inidonei a sopportare nuovi carichi termici. Il vizio d’origine risiede nella scelta della procedura a sportello (first-come, first-served). Nel diritto amministrativo moderno, l’accesso alle risorse pubbliche per interventi strutturali dovrebbe rispondere ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento (ex art. 97 Cost.), guidato da criteri selettivi oggettivi: vulnerabilità climatica dell’area, efficienza energetica dell’involucro edilizio, vetustà dell’immobile, numero di studenti e presenze effettive.

La soluzione tampone

Sostituire la valutazione del bisogno con la velocità di trasmissione telematica della domanda non è semplificazione: è rinuncia alla funzione programmatoria dello Stato. È la deroga della politica al merito in favore della burocrazia dell’istantaneo. Dal punto di vista dell’economia pubblica e della transizione ecologica europea, il provvedimento appare ancora più miope. Inquadrare la resilienza climatica delle infrastrutture scolastiche come una mera questione di “acquisto condizionatori” tradisce una visione retrograda. Di fronte alle sfide imposte dai target dell’Unione Europea in materia di decarbonizzazione ed efficienza energetica degli edifici, l’impiego di risorse pubbliche per soluzioni tampone ad alto consumo elettrico genera un paradosso economico: si riduce temporaneamente il disagio termico aumentando i costi di gestione corrente a carico degli enti locali, senza scalare la prestazione energetica dell’immobile.

La strategia mancante

L’emergenza climatica e la sicurezza microclimatica nelle aule — a tutti gli effetti materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di studio — non si affrontano con interventi pulviscolari da vertice contabile. Occorre ribaltare la logica dell’emergenza ciclica: serve un piano pluriennale di edilizia scolastica basato sulla mappatura del rischio e integrato con i fondi di coesione territoriali. L’obiettivo deve essere la riqualificazione dell’involucro edilizio, il cappotto termico, le schermature solari e la ventilazione meccanica controllata. Distribuire mance uguali a tutti gratifica la propaganda e azzera il contenzioso immediato, ma lascia le scuole esattamente nelle condizioni in cui si trovavano prima. Per costruire istituzioni pubbliche moderne e competitive occorre il coraggio delle scelte, della selettività degli investimenti e della programmazione strategica. L’uguaglianza formale della cifra fissa è soltanto la maschera di un’ingiustizia sostanziale.

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Riccardo Renzi