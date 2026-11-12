Repubblica colabrodo? In teoria no, ma in pratica bisogna rafforzare le difese. Oggi più che mai, occorre fornire il dicastero di Crosetto di armi cibernetiche capaci di stroncare sul nascere questa nuova minaccia ibrida che mina i servizi dell’Italia. Prima i frigoriferi dei supermercati e degli ospedali, e ora, di nuovo, le scuole. Questa volta l’allarme si è espanso a macchia d’olio e le scuole, materne, elementari, medie e superiori, coinvolte, dai numeri che ha fornito il Ministero dell’Istruzione, sarebbero circa 6mila.

Meloni, intanto, corre ai ripari e ha convocato un vertice di maggioranza, a cui parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio, i ministri Piantedosi e Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, i vertici dell’Intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Per oggi alle 8:30 la premier ha riunito le opposizioni per discutere sulla strategia da adottare. Tutti i leader hanno dato conferma della presenza. Roberto Vannacci ha delegato il deputato Edoardo Ziello. Da fonti governative, inoltre, si apprende che prima del vertice di maggioranza, ieri, la premier si è incontrata con Crosetto e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Facendo un passo indietro, ieri mattina diverse migliaia di istituti hanno ricevuto sulla loro posta elettronica il seguente messaggio: «Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro». Firmato «Mikhail Andropov, leader del Vilajat del Misoginistan». In ogni caso, la premier ha rassicurato i suoi cittadini: «Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto», e le segnalazioni «sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari».

Mentre l’opposizione si è scagliata contro la gestione della maggioranza riguardo i fondi della difesa, Francesco Macrì, presidente di Leonardo, sottolinea: «Dobbiamo comprendere quanto il nostro sistema sia fragile e frammentato. Abbiamo una tecnologia in grado di proteggerci, ma serve una protezione dei sistemi che non guardi a logiche di procurement». E ha raccontato: «In questi giorni in molti ci hanno chiamato per chiederci cosa stessimo facendo: noi lavoriamo con i soggetti che ci contattano. Non siamo una società che di default protegge tutto e tutti. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo la migliore tecnologia europea a livello di piattaforma a Chieti, per cui siamo in grado di garantire un’elevata protezione in questo senso».

Se da un lato rincuorano le dichiarazioni del numero uno della partecipata statale, dall’altro qualcosa non quadra. E la domanda che ci si pone è: vantiamo una tecnologia di tutto rispetto e poi ci lasciamo abbindolare da un sedicente Andropov? Questo stride. Inutile dire che Meloni, per fare quadrato, punterà tutto sull’incontro di oggi con le opposizioni. Una riunione che potrà avere due esiti: o confermare e, anzi, dare un impulso all’«agenda Crosetto» o isolare le opposizioni. Tutto dipenderà se i vari protagonismi, in primis Renzi e Conte, sapranno vedere l’interesse nazionale prima e varie poltrone, poi. Ma questo è l’argomento per un’altra puntata. Intanto si acceleri sul non paper di Crosetto e si istituisca una vera Arma Cyber, capace di fronteggiare le minacce che in questi mesi stanno toccando l’Italia e l’Europa in generale. L’auspicio è che non rimanga carta straccia, anche grazie all’aiuto delle opposizioni.

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Christian Gaole