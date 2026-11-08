Complimenti al Partito Democratico per la straordinaria vittoria alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. È un indiscutibile successo della segreteria di Elly Schlein, che sta riuscendo con sforzi notevoli a opporsi alle gravi storture democratiche e a quella vera e propria disgrazia politica rappresentata da Donald Trump. Un trionfo che dimostra la caratura globale della segretaria armocromata. Dopo l’autocrate Trump, toccherà alla fascistissima Meloni, che sta stravolgendo la democrazia in Italia a suon di riforme costituzionali (una sola, bocciata, vabbè che c’entra).

Il Partito Democratico – che il sottoscritto, per la cronaca, ha votato in un’unica occasione alle elezioni politiche – potrà tornare a contare davvero. D’altra parte, il PD è storicamente un partito a vocazione governativa, profondamente pluralista, nato per sintetizzare al meglio le due anime fondative: la Margherita e i Democratici di Sinistra. Grazie a questa capacità di sintesi ha spesso ottenuto risultati di rilievo, arrivando in varie occasioni al governo del Paese e toccando vette straordinarie, come il leggendario 40% conquistato alle elezioni europee del 2014 sotto la guida del centrista Matteo Renzi. Per bissare quei risultati, è quindi del tutto comprensibile e logico lo sforzo della segreteria Schlein di proseguire su quella strada, valorizzando fortemente l’area moderata e riformista del partito, senza rinunciare alle migliori istanze della sinistra.

Sono chiare le posizioni del PD, sul solco della propria tradizione, ad es. per la difesa del lavoro (con le storiche e memorabili battaglie contro le delocalizzazioni della Fiat) o per la Resistenza, ieri come oggi (Slava Ukraini!), o delle minoranze (come gli ebrei). Per avere un futuro, bisogna avere principi saldi, coerenza, chiarezza. Un PD forte della propria tradizione, orgoglioso delle proprie origini, capace di valorizzare le sue due anime è fondamentale non solo per i dem, ma per l’intera democrazia italiana e per un sano bipolarismo di centrodestra e centrosinistra. Speriamo non succeda mai che perda la propria identità. Brava Schlein, continua così. Se tutto va bene, il Partito Democratico riuscirà a vincere a mani basse anche le prossime elezioni in Germania e in Francia. Viva la Schlein! Viva il Partito Democratico!

Marco Ghini

© Riproduzione riservata

Redazione