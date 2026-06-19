La partita di scopone o un torneo di pallavolo. Gli studenti impegnati con l’esame di maturità 2026 non pensano al tempo libero, ma a come risolvere gli otto quesiti proposti, alcuni dei quali – per mettere allo prova i maturandi con il calcolo delle probabilità – prendono in considerazione situazioni suggestive. È il caso di un torneo di volley (sport che vede impegnata la nazionale femminile nella Nations League in questi giorni, e qui il Ministero al momento della scelta delle tracce ha evitato la gaffe allontanando il mondo calcistico visto l’assenza dell’Italia ai Mondiali): ai ragazzi vengono chiariti i criteri del sorteggio nei vari gruppi per determinare le possibili composizioni dei gironi, scomodando velocemente l’IA sarebbero circa 60.480: non garantiamo.

“Ad un torneo internazionale di pallavolo partecipano 16 squadre, che devono essere suddivise in 4 gironi (indicati con le lettere A. B, C, D) di 4 squadre ciascuno. Le 16 squadre partecipanti sono inizialmente ripartite in 3 fasce, in base all’attuale ranking: 4 squadre di 1a fascia, 4 di 2a fascia e 8 squadre di 3a fascia, Le 4 squadre di 1a fascia vengono inserite, rispettivamente, nei gironi A, B. C. D. secondo l’ordine del ranking (senza alcun sorteggio). Le altre squadre di ogni girone vengono invece sorteggiate, in modo che in ciascuno di essi vi siano una squadra di 2a fascia e due squadre di 3a fascia. Quante sono, complessivamente, le possibili composizioni dei gironi A, B, C, D?”

Un altro quesito altrettanto suggestivo è invece il settimo, dove quattro amici si ritrovano a giocare a carte. Un mazzo da 40. Non è dato sapere se di piacentine o napoletane, ma c’è chi spera di avere tutte coppe, spade, bastoni o denari già alla prima mano. Anche in questo caso l’intelligenza artificiale dice la sua: 1,22% la risposta al quesito a); 2,43% la risposta al quesito b).

“Giuseppe, Lorenzo, Massimo e Vincenzo sono impegnati in una partita di scopone. All’inizio del gioco, a ciascun giocatore vengono casualmente distribuite 10 carte di un mazzo da 40 (diviso nei 4 semi: bastoni, coppe. denari e spade), a) Determinare la probabilità che le prime 3 carte distribuite a Massimo siano tutte e 3 di coppe. b) Determinare la probabilità che, tra le 10 carte distribuite a Lorenzo, siano presenti i 3 assi di bastoni, spade e denari”.

Per addolcire il calcolo, il Ministero inserisce a fine pagina anche una citazione di Richard J. Trudeau: “La matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, e dura più di Monopoli. È gratuita, e può essere giocata ovunque. Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno”.

Redazione

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Luca Frasacco