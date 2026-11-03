I giornali di questi giorni sono pieni di commenti su ciò che accade sul fronte est dell’Unione Europea… Serbia, Bulgaria, Polonia, tuttavia troppo spesso si cede alla tentazione di riportare gli accadimenti in “salsa europea”, cercando di classificare in schemi precisi ciò che per tradizione, storia e logica è assai più complesso.

Iniziamo dalla Serbia, si è impiegato qualche giorno a verificare che la famosa lista degli studenti si caratterizzava soprattutto per non avere al suo interno studenti. La SL Studentska Lista è in realtà un’operazione ad ora puramente elettorale diretta a scalzare l’uscente Governo accusato di corruzione. In realtà le assemblee studentesche hanno selezionato i candidati scelti prevalentemente fra professori universitari e professionisti e ne hanno affidato la guida ad un docente di cardiologia Ilija Srdanovic. Fino al maggio 2025 il blocco studentesco si è mantenuto assolutamente equidistante dai partiti e solo in seguito dopo aver chiesto le elezioni anticipate si è ufficializzata la disponibilità di alcuni partiti di opposizione ad appoggiarli senza presentare le proprie liste. Il “Piano studentesco” è prevalentemente rivolto alla politica interna concentrandosi sul rafforzamento dello stato di diritto, creazione di polizia anti corruzione e controllo dei beni di funzionari pubblici, le altre parti del piano, sempre sul versante della politica interna sono rivolte alla riforma della P.A. e allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Per quanto riguarda la politica estera è molto più “light” di come è stata presentata. Innanzitutto quasi mai gli studenti hanno esposto bandiere europee nel corso delle loro proteste, in secondo luogo il programma prevede il rafforzamento di rapporti con Unione europea ma anche Stati Uniti mantenendo però una relazione strategica con la Russia e la Cina. Viene inoltre fortemente ribadita la neutralità della Serbia e l’opposizione alle sanzioni contro la Russia, pur sostenendo il principio dell’integrità territoriale degli Stati e la necessità di una soluzione pacifica del conflitto russo ucraino. Dulcis in fundo si ribadisce l’opposizione all’indipendenza del Kosovo e la sua adesione alle organizzazioni internazionali. Ne emerge un quadro ad esser onesti…in via di definizione.

Per quanto concerne la Bulgaria la recente vittoria di Ilijana Jotova rappresenta in maniera plastica la continuità con il suo predecessore Rumen Radev, attualmente primo Ministro. La vittoria della candidata socialista bulgara trova le sue ragioni nel “traino” di Radev, nella bassa percentuale di votanti e nella tradizionale posizione bulgara favorevole a mantenere i contatti con Mosca. Tuttavia la neo Presidente, già eurodeputata, ha sempre ribadito la fedeltà della Bulgaria alla UE definendo in più occasioni la Russia come paese aggressore. Jotova ritiene tuttavia che le sanzioni contro Mosca rischiano di essere controproducenti e che la vicenda andrebbe risolta al tavolo delle trattative.

In Polonia viceversa la situazione riguarda l’opportunità di alcune nomine alla Consulta, con maggioranza e opposizione divise anche al loro interno e soprattutto le modalità con cui le sostituzioni sono state fatte ricorrendo alla forza. Ad oggi la situazione si presenta particolarmente confusa e sullo sfondo si intravedono le elezioni anticipate o in subordine un nuovo governo tecnico figlio dello strumento della sfiducia costruttiva. Questo a dimostrazione che la peculiarità dei singoli paesi va sempre valutata con attenzione non applicando schemi che non gli appartengono.

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Francesco Tufarelli