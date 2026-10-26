Il voto in Serbia ha avuto un esito importante e non scontato. La Lista degli Studenti ha messo fine al lungo “regno” del presidente Aleksandr Vucic conquistando una netta maggioranza netta alle elezioni parlamentari.

Con più del 52% dei consensi, gli studenti sono riusciti a tradurre la protesta di piazza in un’offerta politica che ha surclassato “Serbia Unita”, la lista del Partito progressista serbo, ferma a meno del 40% dei voti. E in questo modo, il movimento di protesta nato nel 2024 dopo il crollo di una pensilina nella stazione ferroviaria di Novi Sad, ha saputo conquistare il parlamento minando la lunga stagione di potere del partito di Vucic. Hanno vinto basandosi su un sistema decentralizzato, senza un vero e proprio leader, solo con una figura di riferimento rappresentata dal professore universitario e cardiologo Ilija Srdanovic e da varie personalità della società civile. E sono riusciti a superare il blocco legato al presidente uscente sommettendo soprattutto sulle questioni interne. La lotta alla corruzione, la riforma delle istituzioni, lo stato di diritto, un sistema di controllo sui patrimoni dei funzionari pubblici e l’indipendenza della magistratura, sono i temi su cui la protesta si è formata e consolidata in questi due anni.

Queste tematiche, se sviluppate in modo concreto anche grazie ad accordi con altre forze parlamentari, riusciranno sicuramente ad avvicinare Belgrado all’Unione europea. E non è un caso che ieri, tutti i vertici di Bruxelles abbiano celebrato la vittoria degli Studenti ribadendo l’impegno nel percorso di adesione della Serbia all’Ue. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa hanno espresso la disponibilità a sostenere le riforme auspicate dal movimento di protesta. “L’Unione europea è pronta a sostenere le riforme sullo Stato di diritto, la libertà dei media, la lotta alla corruzione e il rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché a lavorare insieme per costruire il futuro della Serbia all’interno dell’Unione”, hanno ribadito i due rappresentanti di Bruxelles. Ma se questo è il desiderio dell’Ue e di molte anime della Lista degli studenti, ciò non significa che questo sentore si traduca in una nuova agenda estera di Belgrado. Per Il programma del movimento, su alcuni punti, parla chiaro. Per quanto riguarda la stessa Europa, si parla di essa come del più importante partner economico, senza spingersi in altri tipi di definizioni, e si ribadisce la volontà di approfondire gli accordi con alcuni Stati (tra cui l’Italia).

Per quanto riguarda l’indipendenza del Kosovo, non c’è alcuna intenzione di invertire la rotta di Vucic. E lo stesso vale per la Repubblica Srpska, l’entità a maggioranza serba della Bosnia, i cui rappresentanti si sono subito congratulati con i vincitori delle elezioni. La loro Lista inoltre ha già chiarito di essere contraria alle sanzioni a Mosca e di non avere interesse a recidere i legami con il Cremlino (che ieri ha detto di essere pronto a collaborare con la nuova formazione politica). Per gli Studenti, la nuova Serbia considererà ancora la Cina come un partner con cui “estendere la cooperazione dai settori economico, infrastrutturale e industriale agli investimenti ad alta tecnologia”. E anche nei rapporti con gli Stati Uniti, si punta principalmente a una visione pragmatica legata al commercio. Segno che il cambiamento ai vertici e la lotta ai grandi problemi interni non sarà necessariamente una rivoluzione sul piano diplomatico e strategico.

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Lorenzo Vita