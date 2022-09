Tutti in fila. Sull’attenti, o quasi. Qualcuno in divisa. Qualcuno più elegante del solito, con il doppio nodo alla cravatta e sull’asola della giacca l’immancabile distintivo. Martedì pomeriggio davanti al chiostro di Santa Maria della Minerva il movimento di autoblu, di scorte e di palandrane era di quelli delle grandi occasioni. Un via vai di alti papaveri dei ministeri, di dirigenti dei servizi segreti e di alti ufficiali dei comandi militari come non se ne ricordavano da tempo. Che è successo? Fratelli d’Italia ha convocato un convegno. Uno di quegli eventi che in altri tempi non avrebbero destato alcun interesse è invece diventato per un giorno il ciclone inatteso intorno al quale hanno preso a vorticare in tanti.

La convocazione è di quelle fredde, routinarie. Ma il mittente è invitante, in tutti i sensi: è Fratelli d’Italia. Il presidente del Copasir, Adolfo Urso. L’invito a Palazzo è per assistere alla presentazione del saggio La sicurezza come interesse costituzionale: il caso Copasir, uscito per l’editore Ad Maiora (auspicio ripetuto più volte tra i presenti) a cura di Felice Giuffrè, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Catania. Un argomento che è diventato caldissimo nelle ultime settimane e che gli invitati hanno letto come imperdibile occasione per mettersi in luce, alla vigilia del pronosticatissimo successo elettorale del partito di Giorgia Meloni. Merita attenzione la quantità e la qualità dei presenti. Le gerarchie istituzionali della Difesa e i più alti rappresentanti dell’Intelligence non si muovono mai all’unisono. Raramente si espongono tanto. Martedì hanno vinto ogni imbarazzo e sfilato sotto gli obiettivi dei fotografi che sono riusciti a realizzare qualche scatto, perché comunque l’evento era per inviti e i presenti non troppo felici di quella pubblicità non richiesta.

Barbe finte e generali, prefetti e magistrati, insieme ai vertici delle grandi aziende partecipate hanno preso parte a una quadriglia d’altri tempi. E giù a strette di mano, scambi di convenevoli, giri di credenziali e biglietti da visita con la filigrana d’oro zecchino. Scintillavano, quei biglietti, nello scambio di saluti e di auguri intercorsi tra quell’inusuale platea e gli organizzatori del convegno, i senatori di FdI più vicini a Giorgia Meloni. Lei però era assente. E “Lei”, chiamata solo così, si è fatta notare come raccomanda Nanni Moretti: la si nota di più se non viene. “Lei verrà?”, la domanda più ricorrente. “Non ha confermato ma chissà”, la risposta d’ordinanza degli ufficiali di collegamento di Urso, che ben conoscevano le agende. In un contesto di convegni parlamentari in cui sono spesso più numerosi i presentatori degli astanti, con le tante sedie vuote che vengono portate via dai commessi, qui cambia tutto. Gli inviti sono stati fatti all’ultimo minuto, e Urso quasi se ne scusa. «Abbiamo fatto mandare dei messaggi ieri sera, mi scuso se è stato fatto last minute», dice. Non c’è bisogno di scusarsi, sembra rispondergli sorridente il parterre de rois della Seconda Repubblica. Grati, lusingati quasi. Ci sono tutti, anzi si sono precipitati: sperano di viaggiare fino al cuore alla Terza, in prima classe. E che parterre.

Prima dell’inizio della presentazione, nei capannelli che si formano in sala, il sottosegretario uscente con la delega ai Servizi Franco Gabrielli si intrattiene con la direttrice del Dis Elisabetta Belloni. A loro si uniscono il Capo di Stato della Marina, Cavo Dragone e il presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, il prefetto di Roma Pianteodosi e il procuratore Antimafia Melillo. Ad ascoltare il dibattito in platea siedono tra gli altri il capo della polizia Giannini, i direttori di Aisi e Aise Parente e Caravelli, il presidente di Finmeccanica Carta, il procuratore capo di Roma Lo Voi. Meno male che le divise c’erano e la sicurezza era garantita. Perché Adolfo Urso è stato letteralmente assaltato, stretto d’assedio su tutti i fronti tra strette di mano e pacche sulle spalle. Da presidente del Copasir è stato lui a fare da ufficiale di collegamento tra servizi segreti e Fratelli d’Italia. Ora che si appresta ad avere un partito che passa dal 4,5 al 25 % dei consensi, la giostra che gli ruota intorno è più grottesca che imbarazzante. Urso è spalleggiato da Francesco Lollobrigida, anch’egli vivacemente raggiunto da saluti e accenni di ogni tipo. I padroni di casa di Fratelli d’Italia non si impressionano: conoscono i loro polli e le dinamiche del cortile.

Un collega riferisce di aver sentito l’accenno di una intesa tra Marcello Minenna, direttore dell’Agenzia delle Dogane (eletto in quota 5 Stelle) e Lollobrigida. Il colonnello più vicino a Giorgia Meloni fa spallucce: “Non siamo riusciti a sentirci”, sembra liquidarlo il cognato della premier in pectore. “Ti scrivo più tardi”, avrebbe insistito Minenna. Nessuno demorde, forse comprensibilmente. «Il risultato del 25 settembre sarà sorprendente per diversi aspetti», vaticina il sondaggista Fabrizio Masìa al Riformista. «Fratelli d’Italia potrebbe avere addirittura tre punti di vantaggio in più rispetto a quelli sondati per l’effetto bandwagon: gli elettori hanno capito che vincerà Meloni e vogliono salire per tempo sul carrozzone che espugnerà Palazzo Chigi». Gli elettori e non solo, a seguire il tenore degli interventi che si succedono al convegno di Fdi. Adolfo Urso lo capisce subito ed è abile nello stemperare. Dichiara: «Le tante presenze in sala? Danno un messaggio di unità e responsabilità, dobbiamo reagire come un corpo unico di fronte a una guerra ibrida come quella a cui stiamo assistendo». E certo, à la guerre comme à la guerre.

Ma intanto se le alte sfere dell’intelligence sono tutte qui, chi rimane al lavoro? Se lo chiede un ex agente operativo che ci offre uno spunto: «Alti ufficiali, capi dei servizi, dirigenti di strutture che in queste giornate da allarme rosso rimangono oltre due ore ad applaudire i senatori di Fdi non si erano mai visti prima. Si vede che le Pr contano di più, di questi tempi», si sfoga. In effetti non è che di cose non ne accadano. In Mozambico da tempo i jihadisti erano a caccia di una vittima occidentale, ieri è toccato alla missionaria italiana Maria De Coppi. «Invece di affollarsi negli accrediti per ricevere conferme e aumenti, i capi dell’Aise hanno una fonte in Mozambico? Ve lo dico io, non una», ci viene detto. Franco Gabrielli, intervistato la settimana scorsa su Rai Tre da Marco Damilano gli aveva detto: «Avvicendamento? Io sono pronto a tornare a fare il Prefetto». Forse ha cambiato idea. Certamente fa presente che non esiste alcun allarme fascismo, tanto amichevole e festoso appare in sala. Segnala che “La riforma dell’intelligence del 2007 con la legge 124 è un’incompiuta”, ringrazia per aver voluto approfondire il tema, di cui espone il suo punto di vista, ma rimane impressa la battuta con cui strappa un sorriso.

Assai eloquente: «Tra poco finiremo nello stesso Stato di Famiglia, io e Adolfo Urso, tanto frequenti sono le volte in cui ci sentiamo», dice scherzando quando prende la parola. Addirittura. Come famigliari devono essere suonate alle orecchie di Urso (e poi di Giorgia Meloni) le parole di Franco Bassanini, presidente di Open Fiber, operatore di rete delle telecomunicazioni controllato da Cassa Depositi e Prestiti, che il nuovo governo dovrà rinnovare. Dice Bassanini che «la globalizzazione senza regole ha allungato le filiere produttive e ci ha reso dipendenti», un tema che più o meno con queste stesse parole la leader di FdI aveva cavalcato nei suoi appuntamenti elettorali. E non è da meno Giampiero Massolo, diplomatico di lungo corso e presidente di Atlantia: «Spesso in passato ci siamo vergognati nel definire l’interesse nazionale, come se la parola ‘nazionale’ non dovesse esistere». Lollobrigida fa segno di apprezzare. Annuisce col capo e prende appunti. Poco dopo parlando dal podio le farà proprie: «Dobbiamo coltivare l’interesse nazionale, che unisce gli apparati dello Stato e i cittadini. Meloni garantirà che l’interesse generale prevalga su quello di parte o di partito». Ad applaudire anche una nutrita schiera di ambasciatori stranieri, altra prima volta singolare per la presentazione di un testo tutto sommato tecnico.

Le più alte feluche scattano sull’attenti, l’ambasciatore degli Stati Uniti e quello dell’Ucraina siedono l’uno accanto all’altro. E nei loro auguri, nel loro congratularsi con i promotori dell’incontro si capisce a quale complimenti fanno riferimento. Sono grati a Giorgia Meloni per non aver mai ceduto a scivolate filorusse. La distanza tra lei, anzi Lei, e la Lega, si misura anche su questo tema. Gli applausi sembrano essere rivolti anche a questa salda collocazione internazionale. Al “rompete le righe” si riformano, immancabili, i capannelli. I capi dello staff meloniano assistono quasi increduli a quella generosa offerta di esperienze e capacità pronte a servire sotto le nuove insegne. «È importante che oggi qui ci siano stati così tanti servitori dello Stato che rimangono tali chiunque governi», conclude con ottima sintesi Urso. Il nuovo Parlamento, il futuro governo, il rinnovo di settanta/ottanta nomine pubbliche di importanza strategica capitale hanno messo in circolazione un’euforia inattesa, tra i presenti. Tutti affratellati per una sera. “Ad maiora”.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

