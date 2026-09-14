Sessant’anni dopo, la parola più adatta è forse orgoglio. Ma accanto all’orgoglio c’è la responsabilità: quella di custodire un’eredità costruita nel tempo e, soprattutto, di avere il coraggio di continuare a scriverne la storia. È questo il senso della giornata celebrativa con cui la Cantina di Solopaca ha ricordato i sessant’anni dalla fondazione della cooperativa. Una ricorrenza che ha riportato al centro della scena le radici di una delle realtà vitivinicole storiche della Campania, nata nel 1966 dall’intuizione di 25 viticoltori che decisero di mettere insieme esperienze e risorse per affrontare una sfida che individualmente sarebbe stata molto più difficile.

La cerimonia, ospitata negli storici stabilimenti di via Bebiana, ha avuto un forte carattere istituzionale ma anche, e soprattutto, emotivo. Perché celebrare i 60 anni della Cantina significa ripercorrere una vicenda imprenditoriale, agricola e cooperativa che coincide con quella di intere famiglie e di un territorio. Oggi la cooperativa riunisce oltre 600 soci viticoltori, con circa 1.300 ettari di vigneti distribuiti in 17 comuni del comprensorio, e produce ogni anno più di 100 mila ettolitri di vino. Numeri molto lontani da quelli degli esordi, ma che raccontano la capacità di una realtà nata dal basso di crescere e trasformarsi senza perdere il legame con la propria identità. A sottolinearlo è stato il presidente Carmine Coletta, visibilmente commosso nel ricordare gli uomini che nel 1966 posero le basi della Cantina. «Oggi non è solo una festa – ha spiegato – ma la celebrazione di una storia di 25 uomini che misero da parte le loro differenze di età e le loro differenze sociali perché si resero conto che stando insieme potevano fare quello che da soli non sarebbero mai riusciti a fare».

Da qui le due parole che, per Coletta, definiscono il significato dell’anniversario: orgoglio e responsabilità. Orgoglio per ciò che i soci fondatori riuscirono a costruire e responsabilità per chi oggi ha il compito di proseguire quel cammino, affrontando mercati, cambiamenti tecnologici e nuove esigenze senza spezzare il filo con le origini. Tra gli interventi della giornata quello dell’assessora regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, che ha definito la Cantina di Solopaca un patrimonio dell’intero Sannio e della Campania. La celebrazione, ha sottolineato, non rappresenta soltanto un omaggio alle generazioni di viticoltori che hanno costruito questa storia, ma anche uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Ai giovani che oggi raccolgono questa eredità, il messaggio è stato quello di custodire ma anche innovare: una storia lunga sessant’anni, infatti, non merita soltanto di essere ricordata, ma soprattutto di continuare.

Il ricordo di Roberto Costanzo – primo assessore all’Agricoltura della Regione Campania – ha attraversato, con continuità, tutti gli interventi della cerimonia. Non un omaggio inserito soltanto nel programma celebrativo, ma un riferimento costante a una figura considerata artefice della costituzione della cooperativa. Costanzo comprese prima di altri la necessità di dare ai viticoltori del territorio uno strumento comune, capace di mettere insieme forze e interessi individuali per costruire una realtà più solida e competitiva. La sua fu una visione lungimirante, nella quale anche la politica ebbe un ruolo: favorire e accompagnare la nascita della cooperativa, senza però entrare nella sua gestione. Una distinzione tutt’altro che scontata, che contribuì a preservare l’autonomia della Cantina e a consegnarla ai suoi soci. Un legame così forte perchè, come hanno ricordato le nipoti presenti alla cerimonia, Roberto Costanzo considerava la Cantina qualcosa di molto più di un progetto politico o imprenditoriale: la riteneva alla stregua di un familiare, una creatura alla quale aveva dedicato energie e attenzione e della cui crescita sarebbe stato certamente orgoglioso. A rendere ancora più significativo il momento è stata proprio la presenza dei familiari, ai quali è stata consegnata una targa in sua memoria. Il ricordo personale si è così intrecciato con quello collettivo di una comunità che, sessant’anni dopo, riconosce in quella intuizione una delle radici della propria storia agricola ed economica.

A moderare la serata è stato Luciano Pignataro, che ha sottolineato, come la storia della cooperativa sia autentica, con i suoi successi ma anche con le sue ingenuità, le difficoltà e le contraddizioni che inevitabilmente accompagnano un percorso così lungo. Ed è proprio questo, secondo Pignataro, uno degli elementi di forza della Cantina di Solopaca: qui non c’è una storia inventata da un ufficio marketing, ma una vicenda sedimentata nel tempo attraverso le persone. Uomini e donne, viticoltori e famiglie che hanno lavorato, spesso in un contesto tutt’altro che semplice, per tenere in piedi e far crescere una struttura che appartiene prima di tutto alla comunità. Una storia fatta di lavoro quotidiano, sacrifici, scelte talvolta difficili e della capacità di restare uniti intorno a un progetto comune. La storia della Cantina è anche la storia delle trasformazioni della viticoltura sannita. A ricostruire il contesto storico nel quale nacque la Cantina è stata Rossella Del Prete che evidenzia come sessant’anni dopo, la Cantina assume un significato che va oltre i suoi numeri e la sua dimensione produttiva. È diventata nel tempo un valore identitario per il territorio, legato non soltanto al vino, ma al paesaggio agricolo, alla memoria collettiva e alle generazioni di uomini e donne che hanno lavorato nelle vigne e nella cooperativa. Dalla fondazione del 1966 al riconoscimento della DOC Solopaca nel 1974, passando attraverso l’evoluzione delle tecniche produttive, gli investimenti tecnologici, le difficoltà e le emergenze che hanno segnato il territorio, fino alla drammatica alluvione del 2015 e alla successiva capacità di reagire e ripartire. Numerosi sono stati gli ospiti e i rappresentanti delle istituzioni che hanno voluto portare il proprio saluto e il proprio contributo alla celebrazione. Una presenza significativa, a testimonianza di quanto la storia della Cantina di Solopaca sia intrecciata con quella dell’intero comparto agricolo e vitivinicolo sannita.

Sono intervenuti, tra gli altri, i rappresentanti della Cantina Guardiense con il Presidente Domizio Pigna, del Consorzio Sannio, con il vicepresidente Giampiero Rillo, il presidente della Provincia Nino Lombardi, il Comune di Solopaca con Dante Tammaro, il presidente di Coldiretti Benevento Gennaro Masiello e Carmine Fusco, presidente del GAL Taburno. Voci diverse, espressione di mondi e istituzioni differenti, ma accomunate da un tema che è emerso con forza nel corso della serata: la cooperazione come strumento ancora indispensabile per affrontare le sfide del presente. A chiudere la celebrazione è stato un simbolo concreto della capacità di guardare avanti: la presentazione della bottiglia celebrativa Maria Cristina una Falanghina del Sannio DOC Spumante Extra Brut Metodo Classico. Un nuovo prodotto che, nelle intenzioni della Cantina, rappresenta il punto d’incontro tra memoria e innovazione: il richiamo a una storia cominciata sessant’anni fa e la volontà di sperimentare nuove strade per il futuro. La ricorrenza arriva inoltre alla vigilia della nuova stagione della vendemmia e alla vigilia dell’apertura della 47ª Festa dell’Uva, rafforzando il legame tra la celebrazione della cooperativa e il calendario agricolo e culturale di Solopaca.

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Assunta Funaro