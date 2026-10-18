Christopher Pelkey era morto da quattro anni quando è tornato a parlare davanti a un giudice. Era stato ucciso nel 2021, in Arizona, durante una lite stradale. Gabriel Horcasitas, l’uomo ritenuto responsabile della sua morte, era stato condannato per omicidio. Restava da stabilire la pena. Ed è a quel punto che in aula è comparsa la vittima, apparendo sullo schermo con il proprio volto e la propria voce, ricostruiti con l’intelligenza artificiale. E si rivolgeva alla famiglia, al giudice e anche all’uomo che lo aveva ucciso e diceva di perdonarlo. Arrivava persino a immaginare che, in circostanze diverse, sarebbero potuti essere amici.

La scena era potente. Ma quelle parole la vittima non le aveva mai pronunciate, le aveva scritte sua sorella. L’intelligenza artificiale aveva poi fatto il resto ricostruendo il volto, la voce, espressioni e presenza.

Il giudice ne rimase profondamente colpito e disse di avere “amato” quel video e vi lesse qualcosa di autentico, quasi una manifestazione diretta della personalità della vittima e stabilì la pena a soli dieci anni di reclusione. Il 30 settembre scorso la Corte d’appello dell’Arizona ha annullato quella decisione, stabilendo una nuova determinazione della pena in altro giudizio. Il motivo è semplice e, nel contempo, rilevante: un processo può ascoltare i familiari della vittima, misurare il dolore prodotto dal reato, considerare le conseguenze umane della condotta, ma non può attribuire alla vittima pensieri, sentimenti e parole che la vittima non ha mai espresso.

Un video autentico documenta ciò che una persona ha detto, mentre una controfigura sintetica costruisce ciò che qualcuno immagina che avrebbe detto. Nel primo caso vi è memoria, nel secondo vi è una interpretazione travestita da realtà. E quando questa finzione entra in un’aula di giustizia, la questione diventa processuale e investe il giudice, perché egli non deve decidere sulla base di ciò che lo emoziona di più toccando le corde della sua sensibilità, ma sulla base di ciò che esiste davvero. Il diritto penale contemporaneo contempla la giustizia riparativa che prevede il coinvolgimento della vittima del reato, ma qui non si è dato voce alla vittima, si è ipotizzato il suo pensiero, fabbricata artificialmente la sua voce e consegnato il tutto al giudice come fosse vero. L’aula giudiziaria, si sa, a volte è anche teatro, un palcoscenico dove ogni protagonista ha un ruolo e non c’è bisogno di fantasmi ben personificati come parti purché non vi sia un pubblico disposto a scambiare un effetto speciale per la verità.

Pieremilio Sammarco

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