L’ultima stories su Instagram con la sua Harley gialla e poi la fuga verso il mare e una giornata di relax. Alessandro Salera si schianta contro un’auto condotta da un 75enne che sopraggiungeva in senso opposto intorno alle ore 11.30 in Via Santa Maria di Galeria, in prossimità del Civ. 504 e muore a 33 anni mentre stava viaggiando in direzione Fregene. Alessandro era nato a Roma e residente a Vignanello, una piccola provincia di Viterbo, e da cinque anni gestiva il bar Mithos a Civita Castellana.

Alessandro avrebbe perso il controllo della sua Harley Davidson in una curva scivolando prima a terra e poi contro la Skoda guidata da un uomo di 75 anni, che viaggiava in senso contrario. Sul posto intervenuta una pattuglia locale del XIV gruppo Monte Mario, che indaga per ricostruire la dinamica dei fatti. Inutili i soccorsi per il giovane 33enne.

IL RICORDO DEGLI AMICI – Alessandro era molto attivo sui social. Nel suo profilo Instagram dove si definiva anche artigiano, mostrava e vendeva alcune sue creazioni in pelle, dalle cinte alle borse. Amava la natura e viaggiava spesso. Proprio dai social, un amico, lo ha voluto ricordare con un messaggio straziante accompagnato da una foto insieme: “Qua dove i nostri eventi alternativi ci facevano stare bene. Amici, spensieratezza, cene indiane o addirittura thailandesi. No ci fregava di niente ma poi è arrivato il momento di diventare grandi e prendersi le proprie responsabilità, fatto sta che neanche questo ci ha mai diviso. Ci conoscevamo sin da quando giocavamo a nascondino e chia arti fratello per me è sempre stato un onore. Hai sempre pensato per il bene degli altri e poco per il tuo. Abbiamo anche una nostra canzone che abbiamo registrato quando avevamo il nostro gruppo musicale dove io canterò stasera a squarciagola. Eri e sei un fratello. Come io lo ero per te, nn abbiamo mai litigato se nn per gioco. Siamo cresciuti insieme e tutto questo adesso fa male”.

“Alzarmi una mattina di domenica senza di te mi ha fatto e mi fa male, tanto male. Dovevamo vederci questi giorni per lamentarci un po del nostro lavoro e delle cazzate che adesso non so più con chi condividere. A 40 anni volevamo rifondare un gruppo tutto nostro dove la nostra rivincita secondo noi sarebbe divenuta realtà. – continua il messaggio – La realtà è che adesso ho un vuoto che rimarrà così, un buco nel cuore che non potrò mai più riempire con niente e nessuno. Potrò solamente schiacciare play e cantare insieme a te ciò che eravamo, NOI. ti voglio bene e spero che sarai sempre al mio fianco come siamo sempre stati. Ancora non ci credo e non voglio crederci. Hai lasciato un bel vuoto nella vita di molti. Sono talmente così tante le cose da dire che scriverei un libro sano. Adesso ti odio nell avermi lasciato ma purtroppo non potevi farci nulla. Arrivederci fratello, prima o poi ci rincontreremo per testare nuovi cocktail da far conoscere al mondo. Ti voglio bene tanto, nessuna amicizia come la tua”.

