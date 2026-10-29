Chi scrive ha trentadue anni e conosce bene le difficoltà della propria generazione. Il lavoro, quando c’è, raramente è all’altezza delle aspettative; acquistare una casa anche solo dignitosa è diventata un’impresa; raggiungere una piena indipendenza economica dai propri genitori sembra ormai un miraggio. In altre parole, ciò che per le generazioni precedenti rappresentava il naturale ingresso nell’età adulta, oggi sembra quasi un privilegio: potersi costruire una vita contando esclusivamente sulle proprie forze. I nostri genitori ce lo hanno ripetuto per anni: studia, impegnati, prendi una laurea e riuscirai a costruirti una vita. Erano convinti di indicarci una strada sicura, e noi li abbiamo ascoltati. Abbiamo studiato, sostenuto esami, collezionato titoli. Poi, arrivati al momento di riscuotere la nostra parte di quel patto, abbiamo scoperto che aver fatto tutto quello che ci era stato chiesto non bastava più. I nostri genitori ci hanno mentito. In buona fede, con le migliori intenzioni, ma ci hanno mentito. La rabbia quindi, credetemi, la capisco benissimo. Proprio per questo rabbrividisco quando vi vedo presentare il conto a chiunque abbia davanti una vetrina, una scuola, un’attività: come se distruggere qualcosa nella vita degli altri potesse finalmente rimettere in piedi la vostra.

Scendete in piazza invocando la libertà, mentre sventolate le bandiere di Paesi e regimi che con quella stessa libertà hanno ben poco a che fare. Li trasformate in simboli della protesta, senza accorgervi che incarnano proprio ciò che il mondo in cui vivete, e che tanto disprezzate, ha da tempo superato. E così, pur di trovare una giustificazione alla vostra rabbia, avete bisogno di inventarvi un nemico, di dipingere lo Stato dapprima come patriarcale, poi come violento, infine come fascista, criminale. Perché, in fondo, è questo il paradosso: avete bisogno di convincervi di vivere in una dittatura per giustificare una rivolta che soltanto una democrazia permette. Questa libertà è un’eccezione e voi non sapete cosa farvene. Trasformate lo Stato in un genitore dalle disponibilità infinite, dal quale pretendere tutto continuando a dichiararvi ribelli.

Volete liberarvi dal mondo dei nostri genitori, ma conservarne intatto il tenore di vita. Rifiutate il loro modello di sacrificio, la loro idea del lavoro, il loro modello di famiglia e perfino la loro concezione di felicità. Eppure, pretendete gli stessi risultati, possibilmente senza attraversare la strada che li ha portati fin lì. Vi hanno insegnato che tutto vi sarebbe spettato e adesso cercate un colpevole perché qualcuno ha smesso di potervelo garantire. Quando anche le azioni potrebbero sembrare troppo violente, basterà nascondere la testa sotto una bandiera palestinese, utilizzata per concedere una nobiltà immaginaria a quella che ormai ha soltanto le forme di una prepotenza. Diciamolo ancora più chiaramente: l’Occidente è imperfetto, spesso ingiusto, e la mia generazione sta pagando il prezzo di molte delle sue promesse mancate. Ma resta, ancora e di gran lunga, il migliore dei mondi esistenti. Se riusciste a ricordarlo, forse guardereste con più attenzione anche chi vi cammina accanto. Perché avere un nemico in comune non significa condividere la stessa idea di libertà. E qualcuno, nella vostra piazza, potrebbe sognare un mondo molto diverso dal vostro. Un mondo in cui la legge si confonde con la fede, il dissenso con la blasfemia e la libertà finisce dove comincia la volontà di Dio. Un mondo in cui potreste ancora inginocchiarvi per pregare, ma non alzare la testa per protestare. A buon intenditor…

© Riproduzione riservata

Carlo Minopoli