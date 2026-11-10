Un’estrazione in più di Lotto e SuperEnalotto per consentire al governo di incassare più soldi e respirare, con buona pace per la ludopatia sempre più dilagante e sempre meno contrastata dalle Istituzioni che hanno ridotto di circa 18 milioni di euro l’anno il fondo (inizialmente di 50 milioni) destinato alle attività di prevenzione. Non solo. Nella manovra 2027 ci saranno anche altre micro-tasse che il governo conta di portare a case.

Sigarette in aumento di 40 centesimi in sei mesi

La prima è quella relativa all’aumento delle sigarette che dal mese di gennaio 2027 costeranno, in media, 25 centesimi in più a pacchetto. Un secondo aumento scatterà dopo sei mesi e prevederà un ulteriore supplemento di 15 centesimi a pacchetto. Aumenti che in realtà erano già previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno ma che sarebbero dovuti scattare nel 2028. Il governo ha anticipato l’entrata in vigore di un anno nella speranza di portare a casa altri 112 milioni di euro.

Raddoppiati i limiti delle Slot

Altra micro-tassa, se così può essere definita, è quella relativa al gioco d’azzardo. Così come riferisce il Sole 24 ore, l’articolo 23 della Manovra prevede di raddoppiare i limiti delle slot machine tradizionali facendo passare la puntata massima da uno a due euro e la vincita massima da 100 a 200 euro. Aumenta di conseguenza anche l’imposta sulle somme giocate pagata dagli operatori, che passa dal 24 al 25% per le slot tradizionali e dall’8,6 al 9,6% per le videolottery. Da queste modifiche lo Stato dovrebbe assicurarsi oltre 1,1 miliardi in più nel prossimo triennio. Ma non è tutto: altri soldi arriveranno dal rinnovo delle concessioni di Slot, Bingo e Gratte&Vinci previsto entro fine 2026 (in alcuni casi il rinnovo delle concessioni è stato anticipato di sei mesi).

Più SuperEnalotto e Lotto: 5 giorni a settimana

Altre entrate arriveranno dal quinto appuntamento settimanale di Loto e SuperEnalotto. Il governo Meloni in questi 5 anni ha aumento da 3 a 5 i giorni delle estrazioni. Il primo aumento c’è stato nel 2023 per aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. La nuova estrazione, prevista ogni mercoledì (dopo quelle del martedì, del giovedì, del venerdì e del sabato), punta ad aumentare le entrate dello Stato attraverso un’ulteriore occasione di gioco. Secondo le stime garantirà un utile erariale aggiuntivo di 30,5 milioni di euro nel 2027, destinato a salire a 43,1 milioni annui dal 2028.

Va ricordato che l’Osservatorio dei conti pubblici della Cattolica ha calcolato che nel 2025 il settore del gioco d’azzardo in Italia ha raccolto scommesse per 165 miliardi pari al 7,3% del Pil, con un gettito erariale di 11,47 miliardi di euro, ossia l’1,72% del totale delle entrate tributarie dello stesso anno. Entrambi i numeri, viste le proiezioni in Manovra, sono destinati a crescere.

Redazione

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Ciro Cuozzo