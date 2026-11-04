C’è un momento in cui il giornalista smette di raccontare le notizie e comincia a raccontare se stesso. Sigfrido Ranucci sembra averlo raggiunto da un pezzo. La sua ultima trovata è una chiamata alle armi sui social per celebrare gli ascolti di Spotlight, il programma di approfondimento di RaiNews24, e trasformare un risultato televisivo in una specie di mobilitazione popolare. Non una semplice soddisfazione professionale, ma un piccolo plebiscito personale. I numeri, intanto, sono meno epici della narrazione.

Spotlight, non una rivoluzione

La puntata realizzata dopo l’ingresso in rete del conduttore di Report ha raccolto 82 mila spettatori e uno share dello 0,5 per cento. Un risultato superiore alle precedenti edizioni, certamente. Ma non esattamente una rivoluzione televisiva. Il pubblico è cresciuto rispetto ai 27 mila spettatori e allo 0,16 per cento della precedente media del programma. Bene. Ma da qui a proclamare una vittoria culturale ce ne passa. Ma lui, nella foto di Spotlight, dove sta? Ventitré minuti di durata, un solo servizio sul caro affitti a Barcellona, nessuno studio: la prima puntata di Spotlight su RaiNews24 non somiglia nemmeno lontanamente a Report, e il nome di Sigfrido Ranucci non compare nei crediti. È soprattutto il contorno a raccontare qualcosa. Ranucci invita i suoi follower a fotografarsi mentre guardano l’inchiesta di RaiNews24. Una chiamata alle armi, appunto. Il giornalismo d’inchiesta diventa una prova di appartenenza, l’ascolto un gesto militante, il telespettatore un sostenitore da arruolare. Non basta più guardare un programma: bisogna testimoniare pubblicamente di averlo guardato. Ma c’è una questione ben più interessante, sulla quale sarebbe opportuno fare chiarezza.

Qual è il ruolo di Ranucci in Spotlight?

Nei titoli di coda della trasmissione, nei credits, tra i nomi degli autori, il suo nome non figura. Il programma era già in agenda prima del suo arrivo a RaiNews24, peraltro assai recente. Forse troppo recente per averne coordinato il lavoro, commissionato i servizi o seguito la costruzione editoriale. Eppure Ranucci ci mette la faccia, pubblicando sui social una card del format al quale, almeno stando ai titoli di coda, non risulta aver contribuito sul piano autoriale. Attendiamo dunque un chiarimento dall’ex conduttore di Report e dai colleghi Rai che quella trasmissione l’hanno effettivamente realizzata. Sarebbe interessante capire chi abbia ideato, coordinato e prodotto il lavoro e quale sia stato il contributo di Ranucci. Non vorremmo trovarci davanti a un nuovo caso Emilio Cresci: il personaggio che firmava recensioni ammaliate pur non esistendo. Una storia che, se ripetuta, avrebbe davvero del surreale.

Un nuovo Report

Nel frattempo, su Rai3, Milena Gabanelli viene chiamata a promuovere il ritorno di Report. E anche qui il clima è quello di una contesa identitaria: sui social compaiono commenti che evocano il tradimento della vecchia squadra e contrappongono le due esperienze televisive. Due programmi, due pubblici, due reazioni. Ma soprattutto due modi di intendere il rapporto tra lavoro giornalistico di squadra e protagonismo personale.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro