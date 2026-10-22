Ad Abuja, capitale della Nigeria, il ministero della Salute ha trovato una nuova specialità. Accanto alla prevenzione delle malattie, anche qualche consiglio per tentare la fortuna. Il paziente entra sul sito del governo in cerca di informazioni sanitarie e scopre come scaricare un’applicazione per scommettere, incassare bonus e aggirare i blocchi dei bookmaker. Ippocrate avrebbe chiesto il trasferimento. La vicenda è emersa il 16 ottobre grazie a un’inchiesta del sito investigativo 15M. Sul portale ufficiale del ministero federale della Salute e del Welfare sociale, health.gov.ng, erano comparsi almeno dodici articoli dedicati alla piattaforma di scommesse 1xBet. Tutti datati 15 ottobre, tutti attribuiti a un misterioso «admin», tutti ospitati nella sezione dei comunicati stampa. Una collocazione prestigiosa: solitamente riservata alle iniziative del governo, questa volta aperta alle istruzioni per giocare online.

C’era un dettaglio linguistico. Gli articoli erano scritti in russo, uzbeko e azero. Lingue che difficilmente figurano tra le priorità della comunicazione sanitaria nigeriana. I testi spiegavano come accedere ai conti, installare applicazioni per Android e iPhone, ottenere codici promozionali e trovare indirizzi alternativi quando un sito di scommesse risultava bloccato. La medicina moderna ha fatto progressi straordinari. Ad Abuja, qualcuno ha deciso di allargare il concetto di terapia. Il lavoro redazionale, peraltro, lasciava a desiderare. In una guida dedicata a 1xBet comparivano improvvisamente istruzioni relative al casinò 1win. Un altro articolo, apparentemente sui bonus della stessa piattaforma, cominciava parlando di Betera e proseguiva con i codici promozionali di Fonbet. Un cocktail di marchi concorrenti, servito sotto lo stemma di un ministero. Più che un ufficio stampa, sembrava una redazione automatica lasciata senza supervisione. E qui la faccenda diventa meno divertente.

Gli articoli contenevano collegamenti a siti esterni, estranei al dominio governativo, e immagini ospitate altrove. Alcune pagine rimandavano ad altre guide sulle scommesse pubblicate sullo stesso portale. Una rete di contenuti capace di sfruttare la credibilità di un indirizzo istituzionale e, potenzialmente, la sua visibilità sui motori di ricerca. Un sito governativo gode di una reputazione che un portale commerciale può soltanto invidiare. Se qualcuno riesce a trasformarlo in una vetrina per contenuti promozionali, ottiene qualcosa di più prezioso di uno spazio pubblicitario: prende in prestito l’autorevolezza dello Stato. La Nigeria aveva già ricevuto un avvertimento. A maggio, il giornale investigativo locale FIJ aveva riferito della rimozione dal sito ministeriale di reindirizzamenti sospetti, finestre pubblicitarie di casinò online e problemi di sicurezza segnalati dai browser. Sembrava una disinfestazione riuscita. Cinque mesi dopo, gli ospiti indesiderati erano tornati, questa volta con articoli interi. 1xBet ha preso le distanze dall’episodio. In una dichiarazione inviata a 15M, la società ha negato di aver preparato, commissionato o autorizzato quei contenuti e ha affermato di averne chiesto la rimozione agli amministratori del sito. Una precisazione necessaria: al momento non esistono prove pubbliche che colleghino l’azienda all’inserimento degli articoli.

Resta sconosciuto anche chi abbia avuto accesso al portale e con quale metodo. Un’intrusione informatica? Credenziali compromesse? Un sistema di pubblicazione vulnerabile? Le ipotesi sono diverse, le risposte ancora assenti. Nel frattempo, alcune pagine segnalate nell’inchiesta restituiscono un errore 404. La loro scomparsa, se confermata, risolverebbe il problema più visibile. Rimane quello più serio: capire come un sito pubblico abbia potuto ospitare una piccola biblioteca di istruzioni per il gioco d’azzardo senza che nessuno intervenisse tempestivamente. Il ministero nigeriano promette sul proprio portale di proteggere la salute dei cittadini. Un obiettivo rispettabile, soprattutto in un Paese alle prese con grandi sfide sanitarie. Sarebbe utile sapere chi protegge, invece, il sito del ministero.

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Costantino Pistilli