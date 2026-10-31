In un clima infuocato da una campagna elettorale già iniziata o forse mai conclusa – questione di punti di vista – con le piazze in movimento con slogan raccattati dal ripostiglio tradizionale di un certo pacifismo della sinistra d’antan o immatura – anche qui è una questione di sfumature -chi ci riporta alla realtà è lui, Guido Crosetto, il ministro della Difesa.

Crosetto da quattro anni tenta di intavolare una discussione seria, concreta, pragmatica e lontana dai toni da campagna elettorale, segnalando la serietà e l’urgenza di affrontare il tema della difesa, del riarmo, della nostra capacità di deterrenza e, soprattutto, di destinare risorse e di costruire una cultura della difesa, che è la precondizione fondamentale. Eppure, dopo quattro anni, assistiamo a slogan triti e ritriti, a polemiche sterili, a figure politiche che ambiscono a governare il Paese e che aizzano le folle e demonizzano la serietà di un lavoro che non è nell’interesse di una parte, ma è concretamente indirizzato all’interesse di tutti.

Le minacce che qualcuno seguita a negare per puro calcolo politico ci sono e aumentano costantemente: dalla Russia all’Iran, passando per i nostri competitor regionali, ci obbligano a tenere alta l’asticella dell’allerta, ad accelerare i nostri programmi di riarmo e a sfruttare tutti gli strumenti necessari. Da qui nasce anche il surreale dibattito a cui in questa quota assistiamo e che vede esponenti della sinistra brandire, nello stile dell’aut aut più pilatiano che kierkegaardiano, «o la difesa o la sanità e la scuola», dibattito fondato sull’idea erronea che investire in difesa significhi tagliare i fondi ad altro. Basti ricordare che la spesa sanitaria pubblica nel nostro Paese nel 2026 ammonta a 148,5 miliardi di euro, mentre quella per la difesa si attesta tra i 32 e i 34 miliardi di euro. I numeri non mentono. Nel 2027 la previsione di spesa per la sanità ammonta a 151 miliardi di euro, con un’incidenza quindi del 6,3% sul PIL; la difesa, invece, è tra i 33 e i 35 miliardi di euro, quindi parliamo dell’1,4%-1,5% del PIL. La previsione sulla scuola è di una cifra che va dai 78 agli 82 miliardi di euro.

Tutti gli altri strumenti, quindi, come ha ribadito anche Crosetto, sono strumenti europei: fondi concessi appositamente per la difesa e per l’energia. Altro tema scottante è quello degli aiuti all’Ucraina, un sostegno che a tanti non va giù, ma che per il governo Meloni è condicio sine qua non persino delle alleanze elettorali in vista delle politiche. Qui bisogna chiarire che l’Italia ha aiutato l’Ucraina a difendersi, e oggi le richieste sono le stesse, perché i nuovi droni hanno aumentato la velocità e si è passati da un 90% di capacità di intercettazione precedente a un 10% attuale. Questo dovrebbe farci capire come gli strumenti dei nostri competitor diventino sempre più sofisticati e minacciosi.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro