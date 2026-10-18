La narrazione del socialismo italiano ha vissuto per decenni sotto la spada di Damocle della damnatio memoriae. I diversi tentativi di ritrovare una collocazione politica non sono riusciti a restituire al socialismo italiano una rappresentanza autonoma e riconoscibile. Né appare coerente con la nostra storia l’alleanza del PSI con il Movimento 5 Stelle. Una memoria che non può essere cancellata con un accordo elettorale. L’assenza dei socialisti in Parlamento costituisce una grave lacuna, ma non può essere colmata attraverso alleanze innaturali o rinunciando alla propria autonomia.

Per tornare a essere una forza viva, il socialismo deve saper parlare ai giovani che vedono restringersi le prospettive di lavoro e di emancipazione, a chi teme di perdere sicurezza sociale, a chi denuncia disuguaglianze e privilegi, a chi non si riconosce nella politica ridotta a contrapposizione permanente. Può tornare a offrire un pensiero forte, una visione della società e una prospettiva di cambiamento. Un progetto capace di coniugare libertà, giustizia sociale, diritti e riforme. Anche sul piano internazionale l’indebolimento della cultura socialista ha lasciato campo libero all’affermazione del paradigma neoliberista e a una globalizzazione che ha accresciuto le disuguaglianze.

Per queste ragioni abbiamo dato vita a Socialismo è Libertà, che ha promosso e aderito alla Federazione dei Riformatori, avviando un percorso di intese con partiti, movimenti, associazioni, circoli e club che intendono contrastare un bipolarismo dominato da forze massimaliste, populiste e sovraniste. Vogliamo contribuire alla costruzione di uno spazio politico autonomo e alternativo, fondato sulla cultura di governo, sul riformismo e sulla libertà, capace di restituire alla democrazia italiana una prospettiva alternativa al bipopulismo. La Federazione dei Riformatori non nasce per cancellare le diverse identità che la compongono, ma per metterle in relazione, valorizzarne le esperienze e trasformarle in una proposta politica comune. In questo progetto, il socialismo porta il contributo della sua storia e della sua cultura, con l’ambizione di concorrere da protagonista al rinnovamento della politica italiana.

A voi, ex parlamentari e dirigenti del PSI, che avete condiviso responsabilità politiche e istituzionali, rivolgo un invito particolare. Ma il mio appello si estende a tutti i militanti, agli iscritti, ai simpatizzanti e agli elettori socialisti: partecipate a questa nuova stagione, mettendo a disposizione esperienze, idee e passione civile. Vi chiedo di contribuire a costruire il futuro. Non proponiamo una semplice operazione di recupero del passato, né una sigla da aggiungere alle tante già esistenti. Ciò che conta davvero non è l’involucro esterno, bensì il contenuto: il socialismo, la sua cultura di libertà, la sua vocazione riformatrice e la sua capacità di parlare al presente. Il socialismo non è soltanto la storia che abbiamo vissuto: è la possibilità politica che abbiamo ancora il dovere di costruire.

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Claudio Signorile