Vedremo se andrà in porto ed in quale forma l’invio di 500 soldati a Milano con mansioni di ordine pubblico e sicurezza. Ma comunque vada a finire, a futura memoria conviene riassumere i motivi per i quali è quantomeno lecito nutrire dubbi sull’efficacia del provvedimento e sulla sua assennatezza, anche alla luce dell’impatto dell’iniziativa sul già precario strumento militare e sulle sfide che lo attendono.

Vediamo dunque in sequenza ed in sintesi le principali ragioni. I militari professionisti sono formati ed addestrati perché usino la forza in maniera letale, non dissuasiva o repressiva. L’induzione al ricorso alle armi, casuale o in virtù di nuove competenze, può comportare eccessi nell’uso della forza, sottoutilizzi o comportamenti comunque maldestri. E con la magistratura pronta, a maggior ragione, a spaccare il capello per i militari portati in giudizio. Di norma la carriera di un militare professionista si suddivide tra periodi di impiego operativo e cicli di addestramento. Se destinati al supporto alle forze di polizia, i militari, oltre a non essere utilizzabili in missioni operative, vedranno scadere a livelli inaccettabili il loro addestramento; un lusso questo che nessuno, tantomeno il nostro paese, si può permettere con i tempi che corrono. Senza contare lo spreco di risorse pregiate.

Sono più di trenta anni che i militari forniscono supporto alle forze di polizia. Una fattispecie questa contemplata in situazioni di emergenza. Difficile sostenere che l’emergenza perduri dopo più decenni, anzi sia destinata ad estendersi con gli ultimi episodi criminali, e sostenere al contempo che non si sia potuto intervenire sull’adeguamento delle forze di polizia a far fronte ai suoi compiti primari. Il contributo dei soldati impiegati in Strade Sicure non ha conseguito risultati significativi, semmai ha prodotto nel cittadino una impalpabile ed illusoria percezione di maggior sicurezza.

Il terrorismo di matrice islamica ha da oltre dieci anni sposato la strategia di Abu Musab al Suri: interventi individuali o di piccoli gruppi, nessuna gerarchia, ogni obiettivo è legittimo, ogni mezzo per colpirlo è idoneo. La criminalità di altro tipo, parimenti, evita i posti presidiati. Sono questi i risultati operativi dei quali andrà prima o poi fatta un’analisi consuntiva più accurata per trarne auspicabilmente le conseguenze. In definitiva, su tutto questo sarebbe ormai il momento di aprire un dibattito serio, Garlasco ed elezioni politiche permettendo. E forse anche una comunicazione istituzionale più trasparente e meno parsimoniosa aiuterebbe a mettere meglio a fuoco la questione e lasciar nudo chi su questo argomento da troppo tempo sta speculando.

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Leonardo Tricarico