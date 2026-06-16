I sondaggisti lo sanno bene, il loro perenne cruccio è la presenza di intervistati che non rispondono oppure che sono indecisi; se poi l’indagine demoscopica riguarda il comportamento di voto, a queste due categorie si aggiungono i sedicenti astensionisti, per complicare le loro stime dei risultati più probabili. La quota di indecisi e di non rispondenti, è evidente, non permette di presentare le dichiarazioni di chi è disposto ad esprimere la propria idea come sufficientemente rappresentative della totalità della popolazione di riferimento. Per il semplice motivo che non è dato sapere cosa pensano o cosa farà realmente chi se ne sta zitto. Come sappiamo, viviamo in un’epoca di problematica partecipazione elettorale; l’astensionismo ha raggiunto vertici mai visti; nell’ultima consultazione del 2022 è andato a votare solamente il 64% degli elettori; in tutti i sondaggi odierni è evidente l’incapacità di una quota elevata di intervistati di fare una scelta decisa; la cosiddetta “area grigia” (la somma cioè di chi non vuole votare, di chi si rifiuta di rispondere e di chi si dichiara indeciso) arriva spesso sopra al 40%, sfiorando a volte il 45% del campione di italiani.

Ora, le preferenze di voto del 55-60% che dichiara qualcosa vedono, come noto, il centro-destra avanti di qualche punto percentuale, grazie soprattutto a Fratelli d’Italia che sfiora il 30% dei consensi, seguito dal Partito Democratico intorno al 21-22% e via via da tutte le altre forze politiche. Un vantaggio che si consoliderebbe se alla fine, come molti reputano prevedibile, anche il partito di Vannacci si schiererà con la coalizione di Giorgia Meloni. C’è dunque anche in questo caso un piccolo grande punto interrogativo: cosa farà invece quella quota di elettori che si dichiarano indecisi? La loro scelta finale potrebbe ribaltare o confermare le scelte di coloro che hanno dichiarato le proprie preferenze. In alcune indagini si chiede anche, a quel piccolo popolo di indecisi (stimabile intorno al 10-15% della popolazione), quale partito è più probabile che voterebbero, nel caso uscissero dall’indecisione. E le loro risposte ci forniscono un quadro previsionale che cambia in qualche modo quello oggi esistente.

Gli indecisi, infatti, hanno in generale una prevalenza di voto vicina ai partiti dell’opposizione rispetto a quelli di governo, ma sottolineano il fatto che non si sentono rappresentati da nessuna delle forze politiche oggi in campo. Manca qualcuno che, vicino all’area progressista ed europeista, abbia una posizione più moderata rispetto ai partiti attuali: la presenza di questa nuova forza farebbe avvicinare il divario oggi esistente tra le due potenziali coalizioni, se non addirittura permettendo all’area progressista di superare quella di attuale maggioranza parlamentare. Uno scenario che vedrebbe dunque una possibile vittoria, sebbene “di corto muso”, della coalizione di centro-sinistra rispetto a quella di centro-destra. Con una ovvia postilla: che quegli attuali indecisi non decidessero alla fine di disertare le urne pure loro.

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Paolo Natale