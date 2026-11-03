Il 29 novembre la Spagna torna alle urne con un anno di anticipo. Pedro Sánchez ha sciolto le Camere dopo che Partito popolare, Vox e Junts avevano bocciato i suoi decreti sulla casa, e ha trasformato il voto in un referendum sull’abitare. Il Paese che da tre anni cresce più delle grandi economie europee va alle elezioni con la casa come primo problema nazionale, citata dal 55,7% degli spagnoli nel barometro del CIS, il Centro de Investigaciones Sociológicas, istituto pubblico di sondaggi, e l’immigrazione al secondo posto. La media dei sondaggi dà il PP al 31,4%, il PSOE al 26,9%, Vox al 18,8%. Per anni il modello spagnolo è stato indicato in Italia come esempio. I numeri della crescita sono reali: tra il 2022 e il 2025 il PIL spagnolo è aumentato del 9%, quello italiano del 2,4%. Ma prima di importare una ricetta conviene guardarne gli ingredienti.

Spagna, il PIL è salito perché sono saliti gli occupati

Il primo è demografico. La crescita della popolazione spagnola dipende interamente dall’immigrazione, quella del PIL per circa metà. Nello stesso periodo i residenti nati all’estero, inclusi quanti hanno già la cittadinanza spagnola, sono aumentati di due milioni: oggi sono circa 10 milioni, un residente su cinque. Il PIL è salito perché sono saliti gli occupati, non perché ciascuno produca di più. Il secondo ingrediente è settoriale. Un lavoratore su tre del settore turismo è straniero, più di uno su quattro in agricoltura ed edilizia. Il salario medio lordo di un lavoratore straniero è di 1.846 euro al mese contro i 2.508 di uno spagnolo.

Il terzo ingrediente è il conto, e lo paga soprattutto la classe media che abita in affitto. L’affitto medio ha toccato il record di 16 euro al metro quadrato e assorbe il 40 per cento del salario netto, quasi la metà a Madrid e Barcellona. Chi è proprietario, il 70 per cento delle famiglie spagnole, vede crescere il patrimonio; chi è in affitto, soprattutto se giovane, vede ridursi sempre di più il reddito disponibile. Non stupisce che la casa sia diventata la questione politica decisiva. C’è poi il paradosso del lavoro. La disoccupazione spagnola resta tra le più alte d’Europa, circa un giovane su quattro è senza lavoro. Questo modello è destinato ad ampliarsi. Entro quattro anni uno spagnolo su quattro sarà nato all’estero.

Perché il modello Sanchez in Italia non può funzionare

Perché tutto questo in Italia non può funzionare? Anzitutto perché l’Italia ha un vantaggio comparato opposto. È un sistema che vive di valore esportato, non di domanda interna spinta dalla demografia e dal turismo. In secondo luogo, il problema italiano è proprio quello che il modello spagnolo non risolve: la produttività. Aggiungere occupazione in rami a basso valore abbassa il prodotto medio per ora invece di alzarlo. Una crescita estensiva nei settori che non fanno qualità porterebbe qualche decimale di PIL e lascerebbe intatto il nodo dei salari. In terzo luogo, l’Italia non ha la stessa emergenza abitativa. Un forte afflusso di nuovi residenti concentrato nelle città, dove c’è più lavoro, farebbe crescere anche in Italia la domanda più dell’offerta e spingerebbe in alto gli affitti, proprio come è accaduto in Spagna. Questo non significa che l’Italia possa fare a meno dell’immigrazione. Secondo l’Istat, entro il 2050 avremo circa sei milioni di persone in età lavorativa in meno.

La logica spagnola seleziona gli immigrati per lavori a basso reddito e discontinui

La questione è quale immigrazione. Il decreto flussi 2026-2028 prevede quasi mezzo milione di ingressi, ma nel 2026 circa metà delle quote è stagionale, soprattutto in agricoltura e turismo: è ancora, in piccolo, la logica spagnola, che seleziona gli immigrati per lavori a basso reddito e discontinui. Un Paese manifatturiero come il nostro ha soprattutto bisogno di tecnici, operai specializzati e profili industriali, e di politiche che li formino e li trattengano. Il deficit del mercato del lavoro italiano non si risolve con immigrati destinati a contratti stagionali in settori a basso valore, ma con tecnici ed operai, destinati a contratti a tempo indeterminato, a rimanere e ad integrarsi.

All’Italia serve soprattutto innovazione

All’Italia serve soprattutto innovazione. La forza manifatturiera italiana esiste. Difenderla dalla concorrenza cinese e dal costo dell’energia richiede più ricerca, più formazione tecnica, più investimenti in macchinari. È la strada più lenta, ma è l’unica che fa crescere insieme PIL e salari. La Spagna non è condannata a restare un’economia di servizi a basso valore e sta provando altre strade: le gigafactory di batterie di Sagunto e Saragozza dicono che una via industriale esiste anche in quel paese. Ma oggi il suo motore è un altro, e il 29 novembre gli spagnoli diranno se intendono cambiarlo. L’Italia ha già un motore diverso. Il compito è farlo girare più veloce e nella giusta direzione, non sostituirlo con quello di un altro.

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Romano Benini