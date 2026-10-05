“Ho deciso di convocare un Consiglio dei ministri straordinario per convocare elezioni generali che si terranno domenica 29 novembre”. Ad annunciarlo il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez che ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni dopo le proteste in piazza a Madrid per l’emergenza casa esplose dopo lo sfratto di una donna di 87 anni, Mariacarmen Abascal, che si è vista triplicare il fitto di casa dopo l’acquisto dell’abitazione da parte di un fondo di investimento. Parlando al Palazzo della Moncloa, il primo ministro socialista ha spiegato che “il governo di coalizione progressista non ha smesso di lavorare e la Spagna non ha smesso di avanzare”. Sanchez è premier dal 2018 e ha rivendicato, in tema di emergenza abitativa, che il suo esecutivo “ha trasferito ai governi delle autonomie più risorse di sempre perché le trasferissero a politiche per la casa, per la sanità e per l’educazione pubblica” e “loro hanno acquistato attici e privatizzato ospedali”.

Il riferimento è allo scandalo relativo all’acquisto di un attico con terrazza da 200 metri quadrati (dal valore di oltre 6 milioni di euro) effettuato dalle governatrice del Partito Popolare, Isabel Diaz Ayuso. Lo stabile di circa 450 metri quadri (oltre i 200 di terrazzi) era tuttavia ad esclusivo uso abitativo e la circostanza ha generato non poco polemiche anche all’interno dello stesso partito popolare.

“Nonostante tutte le difficoltà e le ostilità – ha proseguito Sanchez- il governo progressista non ha smesso di lavorare e la Spagna non ha messo di avanzare. In questi tre anni è diventata l’economia che più cresce e più lavoro crea in tutta l’Unione europea”, con il potere d’acquisto dei cittadini che “è aumentato il triplo rispetto ad economie come quella francese o tedesca”, mentre i livelli di disuguaglianza, “che continuano ad essere alti” sono “scesi al minimo da quando esiste la serie di rilevamento storica”. Sanchez ha sottolineato che, nonostante il Parlamento estremamente frammentato, “con forza e dialogo” il governo ha aumentato le borse di studio, i servizi alle dipendenze, e le prestazioni del servizio sanitario pubblico.

Sanchez ha poi rivendicato l’approvazione di “misure coraggiose per promuovere l’accesso alla casa” e si è “negato di sacrificare il nostro welfare all’altare del 5%” in spese militari, richiesto dal Nato. L’annuncio delle elezioni a fine novembre è stato già anticipato al re Felipe VI nella giornata di domenica 4 ottobre, stando a quanto rivelato da El Pais.

“Oggi c’è insoddisfazione, anche noi abbiamo commesso degli errori” ha ammesso Sánchez. “Ci sono molte cose da correggere. Per fare di più abbiamo bisogno della gente, ma dobbiamo avere in Parlamento una maggioranza più ampia. Per questo motivo, dopo aver informato il capo dello Stato, ho deciso di convocare un Consiglio dei ministri straordinario per indire le elezioni generali che si svolgeranno il 29 novembre. È arrivato il momento in cui gli spagnoli decidano quale futuro vogliono per il Paese”.

Soddisfazione per le elezioni anticipate anche da parte dell’opposizione. “Finalmente decideranno gli spagnoli e si potrà chiudere questo periodo e aprirne uno migliore” ha fatto sapere il leader del partito popolare spagnolo Alberto Núñez Feijóo. “Queste non sono elezioni come le altre nella storia della nostra democrazia”, ha proseguito Feijoo. “E’ una scelta tra corruzione e decenza, tra declino e prosperità, tra un governo che aspira solo a sopravvivere e un Paese che guarda al proprio futuro”.

Stando ai sondaggi, al momento sarebbe in vantaggio proprio il partito popolare di Feijóo al 32,7 per cento. Staccati di otto punti i socialisti (26,4) mentre Vox è al 18,1. Le destre insieme, con la lista populista Se Acabó la Fiesta, sfiorano il 52 per cento, le sinistre si fermano al 36. Nel 2019 i due blocchi erano pari, al 43.

Redazione

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Ciro Cuozzo