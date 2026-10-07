Per i servizi segreti tedeschi sono mesi complicati. Il ritrovamento del drone a Lipsia, lo scorso agosto, ha mostrato un’inquietante falla nella rete di sicurezza e i limiti del controspionaggio di Berlino. L’onda radicale che ha travolto il Paese, con l’Alternative für Deutschland che ieri ha raggiunto un nuovo traguardo politico grazie all’elezione di Tobias Rausch alla guida del parlamento della Sassonia-Anhalt, è un elemento che interroga anche diversi segmenti degli apparati tedeschi, preoccupati dalle ingerenze esterne (in particolare di Mosca). Soltanto due giorni fa, il capo dell’intelligence estera della Germania, Martin Jaeger, ha avvertito del pericolo concreto che venga coinvolto in un “conflitto violento” con la Russia e che “nessun altro Paese rappresenta una minaccia così diretta, ampia e concreta per la Germania”.

E ieri, proprio la stessa agenzia di Jeager, il Bnd, è stata coinvolta in uno dei casi più difficili da digerire per qualsiasi servizio segreto: l’accusa di un suo uomo per avere venduto informazioni a uno Stato straniero. L’oggetto delle indagini è colui che ha guidato il servizio di intelligence tedesco dal 1998 al 2005: August Hanning. I capi d’accusa sono pesanti: si va dalla violazione del segreto di Stato fino all’alto tradimento e allo spionaggio in favore di una potenza straniera. Un sistema, quello ordito da Hanning, formato da almeno due persone: lui e un suo ex collaboratore al Bnd, identificato come Manfred D., dal quale avrebbe ricevuto informazioni riservate in cambio di soldi. Ed entrambi sono arrestati ieri, il primo a Nordwalde, non lontano da Munster, il secondo in Baviera.

Le indagini su Hanning sono partite in realtà da lontano. All’interno degli apparati tedeschi, infatti, era noto che l’ex capo dei servizi segreti esteri versasse in pessime condizioni economiche. Una situazione che tradizionalmente è il primo campanello d’allarme nei confronti di chi maneggia segreti di Stato e può facilmente trovare un acquirente disposto a dargli ossigeno finanziario. Ma a “incastrare” o quantomeno a mettere ancora più in luce le manovre di Hanning erano stati anche alcuni risultati delle indagini sul processo a Christina Block, ereditiera ed imprenditrice di Amburgo accusata di avere commissionato il rapimento dei due figli mentre questi erano in Danimarca insieme al padre per il Capodanno del 2023. Proprio durante la ricerca di notizie relative a un caso che ha interessato molto i media tedeschi, la polizia criminale si è soffermata su una misteriosa fuga di notizie proprio dal servizio ora guidato da Jeager. E così, gli agenti che si occupavano del caso, hanno ampliato il raggio d’azione fino ad accendere i riflettori su Hanning.

Un uomo in difficoltà, con la pensione pignorata dopo il fallimento di una banca di un Paese baltico, da tempo attenzionato dalle forze dell’ordine per i molti contatti nell’intelligence e per la capacità di mantenere la rete di contatti con l’estero anche per la sua attività di consulenza nel campo della sicurezza. Così, passo dopo passo, a Berlino si è riusciti a ricostruire un quadro più completo che ha portato alle accuse di tradimento. Di certo, Hanning aveva contatti anche con Cina e Russia. Secondo le fonti sentite dalla Bild, Manfred D., il suo vecchio capo ufficio, gli avrebbe trasmesso fino a metà del 2022 circa duemila documenti a uso interno del Servizio federale di informazione. I media tedeschi parlano di documenti che sarebbero serviti a realizzare un’analisi da vendere ai servizi stranieri. Fonti investigative hanno spiegato che almeno una di queste agenzie sarebbe di un Paese che non ha rapporti amichevoli con la Germania. Ma le stesse fonti hanno chiarito che non si tratterebbe della Russia.

© Riproduzione riservata

Lorenzo Vita