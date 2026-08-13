È una serata difficile tra Meta e Piano di Sorrento, ma per una donna che sta per partorire il problema più urgente non sono il vento e la pioggia: è riuscire ad arrivare in ospedale. Il traffico è intenso e la strada verso Castellammare di Stabia è praticamente bloccata a causa del mal tempo che poco prima si era abbattuto sulla penisola sorrentina. La donna è in travaglio. I carabinieri della compagnia di Sorrento sono impegnati a ristabilire la viabilità in via Maresca tra interruzione di corrente elettrica e il crollo di un palo della luce. Arriva una chiamata al 112: è la donna che chiede aiuto per raggiungere l’ospedale.

I militari sono a pochi metri e capiscono che non c’è tempo da perdere perché la donna sta per partorire. Si accendono i lampeggianti e le gazzelle fanno strada nel traffico scortando l’auto con alla guida il marito della donna. La donna raggiunge l’ospedale, poco dopo darà alla luce il piccolo. La neo mamma sta bene e anche suo figlio, un maschietto 4 chilogrammi e 200.

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Ciro Cuozzo