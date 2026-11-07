Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio cortocircuito giuridico. Neanche a dirlo ci riferiamo al caso Garlasco. Ieri è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio formulata dalla Procura della Repubblica di Pavia, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi consumato a Garlasco il 13 agosto 2007. Questo atto giudiziario apre una voragine senza precedenti nel panorama processuale penale italiano. Per lo stesso identico reato, l’omicidio della giovane Chiara Poggi, Alberto Stasi è stato infatti condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione con una sentenza passata in giudicato nel dicembre del 2015. Viene così a delinearsi un grande paradosso dirompente: l’ordinamento giudiziario si trova a fronteggiare l’ipotesi in cui Sempio venga chiamato a giudizio per un delitto per il quale Alberto Stasi sta già scontando una pena definitiva, in assenza di una contestazione formale di concorso di persone tale da giustificare una coesistenza di responsabilità. Questo scenario solleva interrogativi di compatibilità costituzionale profondi, lambendo i princìpi cardine del giusto processo, della presunzione di non colpevolezza e della coerenza logica della giurisdizione.

Un vero e proprio nodo processuale unico per ora nel nostro sistema giudiziario, che è edificato sul dogma della certezza del diritto e sulla stabilità del giudicato formale e sostanziale, come recita l’articolo 648 del codice di procedura penale. La condanna definitiva di Alberto Stasi fotografa una verità legale cristallizzata, asserendo che lui, e soltanto lui, è l’assassino di Chiara Poggi. Tuttavia, l’impulso investigativo e la successiva richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, alimentati da nuovi accertamenti irripetibili sul DNA e sulle tracce biologiche, frantumano questa certezza. Ci troviamo di fronte ad una vicissitudine storica che rischia di essere giudicata due volte in binari paralleli e potenzialmente inconciliabili. Il codice di procedura penale disciplina gli strumenti di rimedio straordinario per porre rimedio a eventuali errori tramite l’istituto della revisione, secondo l’articolo 630 c.p.p., che prevede la revisione se i fatti stabiliti a fondamento della condanna non possono concorrere con quelli di un altro giudicato o se sopravvivono nuove prove. Il cortocircuito è tutto qui. Attivare la revisione in un contesto in cui il secondo processo è appena agli albori: si chiede di demolire un giudicato certo sulla base di elementi che devono ancora superare il vaglio dibattimentale di un nuovo e autonomo giudizio. Si possono profilare rilievi di illegittimità costituzionale. Una situazione di questa portata può esporre il sistema a dubbi di legittimità costituzionale rispetto a diversi parametri fondamentali della nostra Carta costituzionale.

Si corre il rischio di celebrare un processo a carico di un secondo imputato per lo stesso reato, mentre il primo detiene uno status di colpevolezza definitiva: il tutto contrasterebbe i canoni elementari di ragionevolezza logica dell’ordinamento giuridico. Sia la posizione di Sempio, chiamato a difendersi a distanza di decenni su prove biologiche manipolate o degradate dal tempo, sia la posizione di Stasi, il cui giudicato viene eroso nei fatti da un’inchiesta parallela che di fatto decostruisce la tenuta della prima condanna, rischiano di subire una compromissione del diritto a un processo equo. Il principio del giusto processo sottintende la coerenza e la credibilità intrinseca della funzione giurisdizionale. Un sistema che conduce ad una eventuale duplice condanna definitiva di due soggetti diversi per un delitto che ammette un unico autore materiale si porrebbe in aperto sfregio alla funzione di accertamento della verità materiale cui il processo penale è costituzionalmente preordinato. In definitiva se il Giudice per l’Udienza Preliminare dovesse disporre il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, si aprirà inevitabilmente una fase di barricate procedurali. I difensori solleveranno sicuramente eccezioni preliminari legate all’impossibilità di procedere o solleciteranno interventi incidentali di legittimità costituzionale.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

© Riproduzione riservata

Luca D'Alessio