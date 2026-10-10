È fissata per il 3 dicembre la fucilazione pubblica di Nidal Malik Hasan, ex maggiore e psichiatra dell’esercito statunitense, condannato a morte per la strage di Fort Hood del 2009. Il 5 novembre di quell’anno, il “killer di Fort Hood” aprì il fuoco all’interno di una struttura militare dove era di servizio. Lì uccise 13 persone e ne ferì altre 32. Fu lo stesso Hasan, durante il processo, ad ammettere di aver agito per opporsi alle operazioni militari statunitensi nei Paesi musulmani. Condannato nel 2013, oggi Hasan ha 56 anni. La decisione di procedere mediante fucilazione è stata approvata dal presidente Donald Trump, su raccomandazione dei vertici del Dipartimento della Guerra. Il Segretario Pete Hegseth ha spiegato che l’esecuzione sarà affidata a un plotone composto da soldati, e che la sua diffusione pubblica intende mostrare le conseguenze dei crimini commessi.

Sarà quindi la prima condanna capitale eseguita dalle forze armate statunitensi dal 1961. Allora però il soldato John A. Bennett, condannato a morte per stupro e tentato omicidio, venne impiccato. L’ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale invece al 1936. A Owensboro (Kentucky), Rainey Bethea salì sulla forca davanti a migliaia di persone. La fucilazione di Hasan segnerebbe inoltre il ritorno di questo metodo nelle esecuzioni militari americane per la prima volta dal 1945. Il caso riporta al centro del dibattito statunitense non soltanto il ricorso alla pena capitale, ma anche le modalità della sua esecuzione e la scelta delle autorità di renderla accessibile al pubblico attraverso Internet. Restano aperte alcune questioni procedurali.

Secondo quanto riferisce l’Associated Press, John Galligan, ex legale di Hasan, ha denunciato presunte irregolarità nella comunicazione della data dell’esecuzione, contestate tuttavia dall’esercito, che a sua volta sostiene di aver rispettato le procedure previste. Hasan potrebbe presentare un ricorso davanti alla giustizia federale civile, con la possibilità di ottenere un rinvio dell’esecuzione, come spiegato da Eugene R. Fidell, esperto di diritto militare della Yale Law School.

Infine, non mancano le polemiche in ambito internazionale. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha parlato di violazione dei diritti umani. La trasmissione in diretta di un’esecuzione capitale equivarrebbe a un’esecuzione pubblica e violerebbe il divieto assoluto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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