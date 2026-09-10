Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, analizza il voto in Sassonia-Anhalt, la crescita dell’AfD, le fragilità europee e le sfide su sicurezza e immigrazione. AfD al 44 per cento, l’Europa deve cambiare rotta: crescita, sicurezza e immigrazione per arginare gli estremismi senza inseguirli.

Il voto in Sassonia-Anhalt ci consegna l’AfD al 44 per cento. Quali sono, secondo lei, le ragioni?

«Come spesso accade, c’è un po’ di tutto. Sarebbe un errore leggere questo risultato con un’unica chiave, o soltanto da una prospettiva nazionale o territoriale. Da un lato pesa la stanchezza e la difficoltà della Große Koalition, che ha finito per rafforzare la percezione dell’AfD come unica vera alternativa; dall’altro, il divario tra Est e Ovest continua a farsi sentire. Ma soprattutto emerge il disagio di una Germania che non è più la locomotiva d’Europa. Crescita debole, competitività sotto pressione e incertezze sul modello di sviluppo alimentano un malessere che va ben oltre i confini tedeschi. Per questo il voto non è solo un messaggio a Berlino, ma un avvertimento all’intera Europa».

Cosa dovrebbe fare l’Europa?

«Deve cambiare rotta. Bisogna affrontare il persistente “mal di crescita” e porre un argine alla desertificazione industriale. Gli estremismi sono il sintomo di un malessere. Per fermarli va affrontato il nodo della crescita, con una politica di investimenti e di sostegno all’impresa, anche pensando a forme di debito comune. Bisogna abbandonare la cultura dell’austerity, rispetto alla quale anche i governi tedeschi hanno avuto nel passato delle responsabilità. E vanno archiviati una volta per tutte i regolamenti dirigisti, come l’Affordable Housing Act, che affrontano problemi reali con nuove stagioni di divieti, in questo caso andando addirittura contro la proprietà privata».

La sicurezza è ormai terreno privilegiato dell’ultradestra. Il PPE deve costruire una posizione comune più forte per non lasciare questo tema all’AfD e ai sovranisti?

«Assolutamente sì! Serve una proposta europea credibile che unisca sicurezza, legalità e diritti, senza rincorrere i sovranisti, ma senza nemmeno ignorare le preoccupazioni dei cittadini, come fa certa sinistra. Su questo il governo italiano ha dimostrato che si possono coniugare controllo delle frontiere, lotta all’immigrazione irregolare e cooperazione».

Il “cordone sanitario” contro l’AfD sta mostrando i suoi limiti? Il PPE deve continuare a escludere ogni dialogo o interrogarsi sulle ragioni della sua crescita?

«Bisogna sempre interrogarsi quando gli elettori si pronunciano in modo così netto. E capisco anche la volontà di porre un argine ad alcune derive non condivisibili che l’AfD rappresenta. Ma quando un movimento assume un tale livello di consenso, sia pure sul piano regionale, metterlo al bando è davvero assai complicato e, ancor prima, rischioso. È una strada che valuterei con grande attenzione, perché rischia di accrescere i problemi più che risolverli».

Vannacci intercetta anche in Italia il populismo della paura? Come si può arginare senza finire per inseguire le sue parole d’ordine?

«Il modo peggiore per contrastare il populismo è inseguirlo o, peggio ancora, copiarlo. Non vedo, fortunatamente, nel centrodestra questa tentazione, che sarebbe esiziale. La vera risposta è affrontare i problemi reali con soluzioni concrete, non sottacendo ai cittadini anche le difficoltà. Perché un conto è la propaganda, un conto è il governo del Paese. Una parte dell’elettorato può essere attratta da slogan semplici, ma alla lunga chiede risposte efficaci e risultati tangibili. La demagogia, alla fine, ha sempre il fiato corto».

Sull’immigrazione serve una svolta pragmatica?

«Non parlerei di svolta. La strada intrapresa è quella giusta: intransigenza verso chi delinque, contrasto all’immigrazione irregolare, accordi con i Paesi di origine e di transito e sviluppo degli hub all’estero, che inizialmente sono stati descritti da alcuni come un’anomalia italiana, ma che oggi vengono guardati con interesse anche da altri Paesi europei, dal Regno Unito alla Danimarca».

Si può accogliere chi può avere un futuro dignitoso, selezionando gli ingressi in base alle esigenze e alle capacità di accoglienza?

«Non solo si può, ma si deve seguire questa linea. Questo governo, che ha contrastato con fermezza i trafficanti di esseri umani, è anche quello che ha aumentato le quote di ingresso regolare. Legare i flussi migratori alle esigenze del sistema produttivo e alla reale capacità di integrazione non è un’opzione, ma una regola aurea. Accogliere sì, ma in modo ordinato, sostenibile e responsabile, tenendo sempre presente che accogliere è relativamente semplice, mentre integrare è molto più difficile. Per questo la qualità di una politica migratoria non si misura dal numero degli ingressi, ma dalla capacità di trasformarli in percorsi di integrazione reale e duratura».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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