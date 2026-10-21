Lo stop degli autotrasportatori continua a mettere seriamente in ginocchio i rifornimenti dei supermercati, e proprio dalla Sicilia – nonostante l’annuncio mattutino della revoca -, si continuano ad avvertire difficoltà e arriva il primo campanello d’allarme: a Gela, in provincia di Caltanissetta, e nei centri vicini, trovare una confezione di acqua minerale è diventato difficilissimo. Lo riporta l’Ansa aggiungendo che da almeno tre giorni, supermercati e rivenditori di bevande registrano scaffali e interi corridoi vuoti, mentre le scorte continuano a esaurirsi.

Stop autotrasportatori: “I clienti hanno paura, fanno scorta”

Difficoltà aggravate dalla psicosi, che spinge la clientela ad acquistare merce di scorta. La situazione preoccupa gli esercenti, che al momento non sono in grado di prevedere quando arriveranno nuove forniture. “Non sappiamo quando potremo tornare a rifornirci”, spiega il responsabile di un supermercato nella zona di Caposoprano “Senza i camion, l’acqua e tanti altri prodotti non arrivano più”. Una situazione che rischia di aggravarsi se la protesta dovesse proseguire ancora a lungo, con ripercussioni anche sulla disponibilità di altri beni essenziali.

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Luca Frasacco