Il 31 agosto 1983 Jan Hjalmarsson, un imprenditore svedese 38enne di New York decise di cambiare il proprio volo Korean Air Lines per Seoul del pomeriggio per quello notturno delle 23,50, per poter passare qualche ora in più in famiglia: con la moglie Olga, 30 anni, e i figli Olivia di 3 e Alexander, neonato di 3 settimane. Con altri 262 passeggeri e 23 persone di equipaggio il Boeing 747 KAL007 decollò con 35 minuti di ritardo dal JFK di New York facendo poi scalo tecnico ad Anchorage, in Alaska, prima di dirigersi verso Seoul. Poco dopo il decollo dall’Alaska, il pilota automatico rimasto in modalità “prua magnetica” invece di seguire la rotta inerziale programmata deviava il velivolo progressivamente verso nord, fino a sconfinare nello spazio aereo sovietico, tra la penisola del Kamchatka e l’isola di Sakhalin. Da quest’area militarmente tra le più sensibili dell’Unione Sovietica, disseminata di basi missilistiche e installazioni di difesa aerea, l’aereo sarebbe comunque rientrato nello spazio aereo internazionale, ma sopra il Mar del Giappone, in fase di discesa, venne colpito da due missili aria-aria lanciati dal caccia sovietico Sukhoi Su-15 del maggiore Gennadij Osipovič, precipitando al largo dell’isola di Moneron. Nessuna delle 269 persone a bordo sopravvisse, tra loro oltre 100 cittadini sudcoreani, decine di statunitensi, giapponesi, taiwanesi, filippini e di altre nazionalità.

La guerra fredda

Il fatto avveniva in un contesto di altissima tensione del confronto Est-Ovest. Più di vent’anni prima, nel maggio 1960, l’episodio dell’aereo spia americano U2 abbattuto sui cieli degli Urali – e invece, in prima battuta, indicato da Washington come un aereo meteorologico della NASA fuori rotta – rimaneva ben presente nei corridoi del Cremlino. Anche se sarebbe seguita, nel corso degli anni Settanta, la distensione tra Richard Nixon e Leonid Brezhnev, gli anni Ottanta si erano aperti nel nome dell’intervento sovietico in Afghanistan, dal 1979, e il boicottaggio dell’amministrazione di Jimmy Carter alla partecipazione degli sportivi americani alle olimpiadi di Mosca del 1980: e ora, nel 1983, il contesto era ormai quello di una nuova guerra fredda. Pochi mesi prima, infatti, il nuovo presidente americano, il repubblicano ex attore Ronald Reagan, aveva definito l’Unione Sovietica “l’Impero del male” e annunciato il lancio della SDI (Strategic Defense Initiative) per implementare il progetto di scudo antimissile (poi ribattezzato “guerre stellari”).

Tentativi di penetrazione nelle difese sovietiche avrebbero fornito informazioni preziose e saggiato la capacità di risposta di Mosca in caso di conflitto, in quella che Washington chiamò “PSYOPs”(PSYcological warfare Operations). Il Cremlino, sotto la guida segretario generale del PCUS, l’ex KGB Jurii Andropov succeduto nel 1982 alla morte di Brezhnev, e i comandi militari allertati da precedenti allarmi di spionaggio aereo americano nella stessa area dello sconfinamento del KAL 007, scambiarono così l’aereo di linea per una minaccia militare. Sebbene Mosca negasse poi per giorni ogni coinvolgimento – salvo poi ammettere l’abbattimento il 6 settembre, sostenendo che si fosse trattato di una missione di spionaggio americana – forti proteste anti-sovietiche si manifestarono di fronte al Palazzo di Vetro di New York. Il segretario di Stato americano George Shultz, rendendo pubbliche le intercettazioni radio dei piloti sovietici, dimostrava come Mosca fosse chiaramente tendente a vedere qualsivoglia anomalia come una estrema minaccia e violazione alla propria sicurezza, mentre il presidente Reagan denunciava l’attacco come un crimine contro l’umanità. Ad ogni modo il 12 settembre l’Unione Sovietica pose il veto a una risoluzione di condanna al Consiglio di sicurezza dell’ONU: di fatto Mosca avrebbe recuperato le scatole nere già nell’ottobre 1983 secretandole per un ventennio fino al 1992, quando fu chiaro come anche le registrazioni sovietiche potessero confermare non certo la tesi della missione spia quanto invece quella di un tragico errore umano di navigazione (tesi confermata l’anno seguente anche dall’inchiesta ufficiale dell’ICAO, l’agenzia dell’aviazione civile delle Nazioni Unite).

Il mondo sull’orlo del conflitto

Le conseguenze dell’abbattimento del KAL 007 andarono ben oltre la tragedia in sé. Tra le vittime si trovava anche il rappresentante democratico della Georgia al Congresso degli Stati Uniti Lawrence McDonald, presidente di un’istituzione fortemente anticomunista e antisovietica, la John Birch Society, diretto a Seoul come parte di una delegazione americana per la celebrazione del trentennale del trattato di difesa americano-coreano. Il profilo e l’impegno politico contro Mosca alimentarono la (seppure improbabile) ipotesi che proprio Larry McDonald fosse il target dell’attacco sovietico e rafforzarono in un primo tempo la reazione dell’amministrazione e dell’opinione pubblica statunitense. Specularmente tutta la vicenda fece impennare l’isteria antiamericana a Mosca, dove si rafforzò l’opinione che Washington stesse preparando un primo colpo nucleare. Nella seconda settimana di novembre la periodica esercitazione militare NATO autunnale del programma Forge and Reforger (Return of Forces to Germany) denominata “Able Archer” fu considerata dai sovietici un’operazione militare di “first strike” di attacco nucleare, e Mosca ordinò di armare e tenere pronte armi atomiche nelle basi tedesche e polacche. D’altronde fin dall’insediamento alla Casa Bianca di Ronald Reagan la leadership di Leonid Breznev aveva dichiarato morta la distensione in quanto interpretava l’obiettivo della nuova amministrazione americana come quello di distruggere l’Unione Sovietica.

Andropov, allora capo del KGB, avrebbe dunque dal 1981 messo in campo un nuovo programma globale di raccolta di informazioni progettato per individuare i preparativi della NATO ad un attacco nucleare: con l’operazione RYAN (Raketno-YAdernoe Napadenie, cioè “attacco missilistico nucleare”, a cui si aggiungeva spesso la V iniziale di vnezapnoe: “sorpresa”) agenti e informatori da tutto il mondo avrebbero raccolto informazioni da inviare a Mosca per prevedere e “non perdere l’attimo in cui l’Occidente sta per scatenare la guerra”. Sembra il contesto delle cellule dormienti rappresentate dalla serie “AmeriKans”, spesso evocate in queste settimane di fronte agli atti di sabotaggio – sventati o realizzati – a quanto sembra da agenti russi contro strutture NATO, di supporto all’Ucraina o semplicemente per fare pressione su governi di paesi NATO con posizioni apertamente filo-Kiev. Con questo contesto di spionaggio è certo, a distanza di decenni, che l’eredità dell’autunno del 1983 sia, insieme al picco massimo di rischio nucleare dopo la crisi dei missili di Cuba del 1962, la ferita indelebile rimasta nelle famiglie inermi colpite dalla perdita del loro caro, senza possibilità di ricevere giustizia, anche se il presidente Reagan, particolarmente colpito dalla dinamica dell’incidente, firmò così una direttiva per rendere gratuitamente disponibile agli usi civili il sistema di posizionamento satellitare GPS, fino allora riservato a fini militari.

La tragedia dell’abbattimento del KAL 007, oggetto di documentari e film (tra cui “Tailspin: Behind the Korean Airliner Tragedy”, regia di David Darlow, lanciato alla vigilia della caduta del Muro di Berlino), resta un monito su quanto, in contesti di alta tensione politica internazionale, un mero errore tecnico o umano – come un pilota automatico mal impostato o un radar mal interpretato – possa innescare una spirale dagli esiti incontrollabili, fornendo un alibi e uno spazio operativo imprevedibile ad eventuali fautori dello scontro militare. In tempi di guerra ibrida è dunque fondamentale prepararsi al confronto per poter interpretare correttamente i segnali di warning e competere per evitare, anche in ottica preventiva, l’escalation di uno scontro diretto e tragicamente distruttivo.

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Andrea Carteny