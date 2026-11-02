Alzi lo sguardo all’insù e d’improvviso si fa tutto nero. Ha dell’incredibile quello che da settimane sta succedendo a Silvi Marina, in Abruzzo, dove più che in altri comuni della costa adriatica, migliaia di rondini stanno attraversando in continuazione il cielo della città. Gli stormi, impegnati in questo periodo dell’anno nella migrazione, volano in continuazione sul lungomare e tra i palazzi da inizio ottobre, ma quello che può sembrare un fenomeno naturale si sta trasformando in un incubo per gli abitanti. “Sono stormi di una consistenza mai vista prima – ci raccontano -. Il primo problema che causano è il forte rumore al loro passaggio. Sorvolano le stesse zone più volte nell’arco di pochi minuti, ad altezze non elevate. Il secondo è la gran quantità di escrementi che producono”. Un tema quest’ultimo non da poco, che sta cambiando la quotidianità dei residenti.

“Quasi tutti giriamo con l’ombrello a portata di mano, anche nei giorni di sole. Le rondini arrivano a forte velocità, il loro passaggio è incalcolabile e il rischio di sporcarsi i vestiti è costante”. Rendono felici solo chi lavora negli autolavaggi: “Ho già portato la macchina all’impianto due volte questa settimana, nelle ore di punta un po’ di fila c’era, tutti con lo stesso problema. Viaggio ogni giorno per lavoro e così l’auto non è presentabile”. Nei vari momenti della giornata in cui il cielo si fa scuro e le ali degli uccelli tagliano ripetutamente l’aria, è come se suonassero le sirene e scattasse il piano d’allarme: c’è chi si spaventa, chi cerca riparo, e c’è anche una curiosa abitudine che si sta consolidando tra i parrucchieri, quella di accompagnare le signore fresche di piega, ma sprovviste di un ombrello, alla macchina. “È il minimo che possiamo fare”.

Il Comune garantisce una soluzione, dando notizia di aver attivato dei dissuasori sonori: “Prova non ne ho avuta – continuano a raccontarci – ho visto i cartelli, ma non mi sembra stiano funzionando, il problema sicuramente non viene risolto così. Sono inefficaci o intervengono nelle ore sbagliate. Piuttosto ci vorrebbe qualche falconiere, spedire in area un vero predatore, è l’unico modo per uscire al più presto da questa situazione insopportabile”. Un fastidio quotidiano che richiama l’amministrazione all’intervento e spedisce Silvi ancora sulle pagine di cronaca dopo il brutto episodio di qualche settimana fa, quando un litigio verbale, al termine di una riunione della maggioranza, tra la vicesindaca Luciana Di Marco e l’assessore all’Urbanistica Gianpaolo Lella, è terminato con un’aggressione fisica ai danni della donna, costretta successivamente a far ricorso alle cure sanitarie. Qui non basteranno le rondini a riportare il sereno.

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Luca Frasacco