Strage nella periferia di Perugia, in un casolare piuttosto isolato nella frazione Fratticiola Selvatica, dove questo pomeriggio sono stati rinvenuti tre cadaveri in una struttura. Si tratta di una famiglia composta da uomo di 65 anni, dalla moglie di 60 e figlia (40), uccisi a colpi di fucile da caccia e trovati senza vita stesi a terra.

Sul posto è giunta la squadra mobile e la scientifica ma la dinamica della tragedia non è ancora chiara. Gli inquirenti ipotizzano un caso di omicidio-suicidio. Il casolare è raggiungibile solo da una strada sterrata e molto lontano dal centro cittadino. I carabinieri sono stati chiamati dal fidanzato della giovane donna, che non riusciva a mettersi in contatto con la compagna e per primo ha trovato i corpi. Non si trattava – stando alla testimonianza dei vicini – di una famiglia molto conosciuta, ma del padre era noto qualche piccolo problema di salute. Proprio una vicina racconta di aver sentito un colpo di arma da fuoco attorno alle 22 di sabato scorso.

