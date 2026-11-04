Da una parte Antonino Di Matteo, il magistrato palermitano che per anni ha indagato sulla Trattativa Stato-mafia; dall’altra Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia. In mezzo, il funzionamento del gruppo stragi della Dna, che secondo Di Matteo sarebbe stato progressivamente svuotato fino a una “paralisi sostanziale”. Un’accusa formalizzata in un esposto indirizzato il mese scorso al procuratore generale della Cassazione e al Consiglio superiore della magistratura. Il documento, una decina di pagine, contiene contestazioni sulla gestione dell’ufficio e, soprattutto, sulla circolazione delle informazioni investigative.

Secondo Di Matteo, gli aggiornamenti sulle indagini sarebbero rimasti nella disponibilità del procuratore nazionale e di pochi sostituti individuati da quest’ultimo, mentre gli altri componenti del gruppo sarebbero stati tenuti ai margini. Una gestione “a compartimenti stagni”, che avrebbe compromesso il lavoro collegiale per il quale il pool era stato istituito. Nel corso del 2025 il gruppo stragi si sarebbe riunito una volta, il 2 aprile, e la riunione successiva sarebbe arrivata ad un anno di distanza, il 5 marzo, su iniziativa dello stesso Di Matteo. Ma non solo. L’8 gennaio alla Dna si sarebbe svolto un incontro di coordinamento con i magistrati delle procure di Caltanissetta e Firenze, impegnati nelle indagini sulle stragi del 1992. A non essere invitati sarebbero stati proprio Di Matteo e Franca Imbergamo, entrambi componenti del gruppo. “Si è discusso delle stragi – è la sostanza della contestazione – ma alcuni magistrati designati a far parte del gruppo sono stati estromessi dalla partecipazione e dalla conoscenza immediata delle informazioni”. I due magistrati avrebbero quindi scritto a Melillo chiedendo una riunione del pool.

La risposta, sempre secondo Di Matteo, sarebbe stata la convocazione di un’assemblea plenaria dell’intera Direzione nazionale antimafia. Un confronto trasformatosi in una sorta di “processo” nei suoi confronti, con il verbale dell’incontro classificato come riservato dallo stesso procuratore nazionale. Di Matteo, infine, avrebbe appreso dalla stampa una serie di sviluppi investigativi relativi alle procure di Caltanissetta, Palermo e Firenze: dalla cosiddetta pista nera dietro le stragi al filone mafia-appalti, dall’omicidio di Piersanti Mattarella alle indagini sui mandanti occulti degli attentati di Capaci e via D’Amelio. Anche le banche dati riservate, secondo il magistrato, sarebbero state alimentate con un numero troppo esiguo di documenti, impedendo ai componenti del gruppo di seguire tempestivamente il lavoro delle diverse procure. Particolarmente delicato il passaggio sull’inchiesta mafia-appalti.

La richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Caltanissetta, sostiene Di Matteo, sarebbe stata trasmessa ai componenti del pool soltanto dopo la sua divulgazione mediatica. Una circostanza che assume un peso particolare alla luce dell’audizione in Commissione Antimafia del procuratore nisseno Salvatore De Luca, il quale aveva riferito di aver informato preventivamente Melillo del lavoro investigativo, ricevendone piena condivisione. L’esposto contiene anche un affondo sui lavori della Commissione parlamentare Antimafia. Per Di Matteo sarebbe in atto una “riscrittura minimalista e fuorviante della storia delle stragi del biennio 1992/94”. Tutto ciò, sicuramente una coincidenza, accade alla vigilia della votazione prevista per oggi della conferma di Melillo, non essendoci “nessun dato ostativo”, alla guida della Dna.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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