Il governo Meloni rilancia il tetto del 30% di alunni stranieri per classe, presentato come argine alle “classi ghetto”. Ma i dati ministeriali raccontano una realtà diversa da quella evocata nel dibattito politico.

Cosa dicono i numeri

Secondo l’ultimo censimento disponibile del Ministero dell’Istruzione (a.s. 2021/2022), il 7,2% di tutte le scuole in Italia ha più del 30% di studenti stranieri, mentre le scuole con zero stranieri sono il 18%. Il dato più clamoroso arriva paradossalmente dallo stesso governo: annunciando ad agosto 2026 una nuova circolare rafforzativa, è emerso che la presenza di alunni con cittadinanza non italiana sul territorio nazionale rappresenta in media solo il 12% degli iscritti totali.

I precedenti falliti

La norma esiste già dal 2010, introdotta da una circolare dell’allora ministra Mariastella Gelmini. Già alla prima applicazione si scontrò con la realtà demografica: in Lombardia furono concesse 129 deroghe (16,6% degli istituti), mentre a livello nazionale il provvedimento risultò disatteso da oltre 10mila scuole con più del 30% di stranieri (7.279 primarie, 3.122 medie). Il Miur dovette poi correggere il calcolo includendo solo i non nati in Italia, riducendo il computo di appena tremila unità: una toppa che cambiò poco.

Le deroghe strutturali

La circolare prevede eccezioni che ne svuotano la portata: il limite può essere alzato se gli stranieri hanno adeguate competenze linguistiche, o ridotto in caso di scarsa conoscenza dell’italiano. Un impianto elastico per definizione, più simbolico che vincolante. È proprio dalle deroghe che parte Laura Scalfi, direttore generale del Polo Veronesi e del Liceo STEAM International e componente della Segreteria nazionale di ORA! con delega all’Istruzione, quando le chiediamo se la misura abbia un senso didattico: «Le deroghe suggeriscono già la soluzione, e la scuola la conosce da tempo: le classi aperte. Se il problema è la competenza in italiano o in matematica, si organizzano gruppi di livello trasversali alle classi, come facciamo già con l’inglese quando i corsi vengono attivati non per classe di età ma per livello. Si lavora sulle competenze, non sui passaporti».

Il tetto, allora, può almeno servire da stimolo? Scalfi non ha dubbi: «No, perché il tetto del 30% è una risposta aritmetica a un problema pedagogico. E il vero corto circuito è ideologico: si eliminano i corsi di italiano per stranieri, si riducono alla scuola le risorse proprio per questo tipo di interventi, e poi si vuole un tetto che ammette deroghe solo se lo studente straniero conosce bene l’italiano. Prima si toglie lo strumento, poi si penalizza chi non ha potuto usarlo. Un governo che taglia le ore di italiano per stranieri e poi chiede il 30% non sta risolvendo un problema: lo sta fabbricando, per poterlo agitare in campagna elettorale». E chiude con un’immagine: «Un tetto costruito senza fondamenta non è una casa: è una tettoia. E sotto una tettoia, quando piove, si bagnano tutti».

La conclusione che i numeri suggeriscono

Se solo il 7,2% delle scuole supera già oggi la soglia, e la media nazionale si ferma al 12%, il tetto rischia di essere — ancora una volta — una misura più comunicativa che risolutiva: utile a intestarsi una battaglia identitaria, e non necessaria.

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Eleonora Tiribocchi