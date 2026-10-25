La Lega è a un bivio. Il calo dei consensi e il riemergere delle spinte territoriali pongono Matteo Salvini di fronte a una questione ormai ineludibile: recuperare il rapporto con i governatori del Nord e con una classe dirigente locale che chiede di riportare al centro dell’agenda politica le battaglie identitarie del Carroccio, a partire dall’autonomia e dal legame diretto con i territori. Per arrestare l’erosione elettorale, la Lega deve tornare a essere il principale riferimento politico del Settentrione. Questo riposizionamento, tuttavia, apre una questione che riguarda l’intera maggioranza. Se il Carroccio concentrasse energie e risorse sul recupero delle proprie roccaforti settentrionali, il centrodestra dovrebbe evitare di lasciare scoperto il Mezzogiorno, dove il radicamento territoriale e il rapporto con gli amministratori locali rappresentano risorse decisive per la costruzione del consenso.

È in questo spazio che si inserisce l’accordo tra Giorgia Meloni e Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord, forte del radicamento costruito in Sicilia, potrebbe trasformare la propria esperienza amministrativa e politica in un progetto di dimensione meridionale, capace di estendersi progressivamente alle altre regioni del Sud. La sfida consiste nel superare i confini regionali e aggregare attorno a una proposta autonomista le energie dei sindaci, degli amministratori locali e delle realtà civiche che spesso faticano a trovare un’adeguata rappresentanza nei grandi partiti nazionali. In questa prospettiva, si potrebbe valutare l’istituzione di un Ministero del Sud, con una responsabilità politica affidata allo stesso De Luca nell’eventualità di una vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 2027. Non un semplice dicastero di rappresentanza territoriale, ma una struttura con una precisa missione di coordinamento delle politiche per il Mezzogiorno, capace di raccordare le esigenze delle amministrazioni locali con gli interventi del governo su infrastrutture, servizi, sviluppo economico e valorizzazione delle autonomie territoriali. Una simile soluzione darebbe all’intesa una prospettiva istituzionale concreta: De Luca avrebbe l’opportunità di trasformare il proprio radicamento siciliano in un progetto esteso all’intero Mezzogiorno, mentre Meloni potrebbe affidare a una figura espressione del mondo autonomista il compito di mantenere un collegamento diretto con sindaci e amministratori del Sud.

Naturalmente, l’efficacia di una simile iniziativa dipenderebbe dalle competenze attribuite al dicastero, dalle risorse disponibili e dalla capacità di raccordarsi con i ministeri economici e con le Regioni. Proprio per questo, l’ipotesi meriterebbe di essere discussa come una scelta di governo, non soltanto come una formula di equilibrio politico. Lega al Settentrione, Sud chiama Nord nel Mezzogiorno: un precedente, in forme diverse, esiste già. È quello del 1994, quando Silvio Berlusconi costruì la propria proposta elettorale attraverso alleanze differenziate su base territoriale: il Polo delle Libertà al Nord e il Polo del Buon Governo al Sud. Non una coalizione omogenea in ogni sua componente, ma un’alleanza capace di valorizzare identità e bacini elettorali distinti attorno a un progetto comune. Oggi quello schema potrebbe essere reinterpretato alla luce di un sistema politico profondamente cambiato, con Giorgia Meloni nel ruolo di garante dell’equilibrio complessivo della coalizione.

In questa architettura, anche Forza Italia potrebbe ritrovare uno spazio più definito. Con Fratelli d’Italia riferimento dell’elettorato conservatore, gli azzurri avrebbero l’opportunità di rafforzare il proprio profilo liberale, riformista, europeista e garantista. Un’identità capace di parlare all’elettorato moderato, valorizzando anche i diritti civili e intercettando quei segmenti elettorali che non si riconoscono nelle posizioni più radicali del centrosinistra. È questa la possibile nuova geografia del centrodestra: una coalizione nella quale ogni forza valorizza la propria identità e si rivolge a segmenti differenti dell’elettorato, concorrendo a un progetto comune. Il recupero del radicamento settentrionale della Lega, il consolidamento dell’area conservatrice attorno a Fratelli d’Italia, il presidio moderato e liberale di Forza Italia e l’apertura di un canale autonomista nel Mezzogiorno attraverso De Luca delineerebbero una divisione dei ruoli potenzialmente capace di ampliare la base elettorale della maggioranza. Non una semplice spartizione territoriale, ma un tentativo di coinvolgere nuove energie amministrative, intercettare istanze finora meno rappresentate e rafforzare la presenza del centrodestra in aree sociali e geografiche differenti.

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Salvo Di Bartolo