Dal 27 al 29 ottobre, Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia mettono in scena una piccola rimpatriata della politica nazionale. Con un’ambizione dichiarata: riportare i territori al centro dell’agenda. E un obiettivo meno istituzionale, ma politicamente assai più interessante: battezzare il nuovo simbolo della lista. Il parterre, intanto, è di quelli che non passano inosservati. Giorgia Meloni è attesa giovedì alle 11.15.

Prima di lei, nella tre giorni organizzata da Cateno De Luca, sfileranno Ignazio La Russa, Gilberto Pichetto Fratin, Matteo Piantedosi, Francesco Lollobrigida e Guido Crosetto. Un pezzo di governo, una fetta consistente della maggioranza e una rappresentanza trasversale delle opposizioni. Tutti a discutere di autonomie locali, lavoro, imprese e riforme. E tutti, inevitabilmente, a fare i conti con la variabile De Luca. Perché il sindaco messinese sta smuovendo lo scenario politico. Il messaggio è chiaro: il movimento vuole smettere di essere raccontato come una questione meridionale. Diventa nazionale. La prima giornata, martedì 27, comincia con il confronto sui «Sindaci sceriffi», alle 11.30, e prosegue con l’intervento di La Russa alle 15.30 e il panel sulla forza degli enti locali alle 16. Qui il confronto è particolarmente significativo: Francesco Gallo per Sud chiama Nord, Luigi Marattin per il Partito Liberaldemocratico, Ettore Rosato per Azione, insieme ad amministratori come Adriana Poli Bortone e Federico Basile.

Un tavolo che mette insieme sensibilità diverse, unite almeno da una convinzione: i Comuni non vogliono essere soltanto l’ultimo anello della catena amministrativa. Mercoledì si passa dalle imprese al lavoro, con i viceministri Maria Teresa Bellucci e Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario Alessandro Morelli e Raffaele Bonanni. Nel pomeriggio, alle 16, tocca alla politica al femminile, con Laura Castelli, Mariastella Gelmini, Lucia Borgonzoni, Deborah Bergamini, Elena Bonetti e Ylenja Lucaselli. Alle 18 spazio ai giovani dei partiti. Alle 19, invece, il programma torna a concentrarsi sul padrone di casa: De Luca incontra l’avvocato Carlo Taormina per il panel dal titolo «Un giudice a Berlino ancora c’è! Il calvario giudiziario di Cateno De Luca». Il gran finale è fissato per giovedì 29. Alle 10 parla Crosetto, alle 11.15 è attesa Meloni, a mezzogiorno De Luca terrà la relazione conclusiva. E nel mezzo, o subito dopo, arriva il momento più atteso: la presentazione in anteprima nazionale del nuovo logo della lista.

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Eleonora Tiribocchi