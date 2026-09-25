C’è un dato che obbliga a cambiare prospettiva quando si parla di prevenzione del suicidio in Italia: circa tre vittime su quattro sono uomini. E il rischio aumenta con l’età. È su questa evidenza che Federica Onori, deputata di Azione e segretaria della Commissione Esteri della Camera, ha portato il tema al question time, interrogando il ministro della Salute Orazio Schillaci sul futuro Piano nazionale per la prevenzione del suicidio. La risposta del Governo ha segnato un punto preciso: gli uomini in età lavorativa e gli uomini anziani saranno «tra i destinatari espliciti» del Piano. Schillaci ha inoltre ricordato che i dati più recenti confermano che circa tre suicidi su quattro riguardano uomini e che gli over 70 rappresentano oltre un quarto dei decessi. Per Onori, tuttavia, il riconoscimento politico del problema dovrà tradursi in una scelta concreta dentro il documento di programmazione. «Se il Governo lo riconosce, ora lo scriva nel piano» è, in sostanza, la richiesta della parlamentare. Non basta dunque una dichiarazione in Aula: occorre che la fotografia epidemiologica diventi criterio per stabilire priorità, obiettivi, strumenti e risorse.

Il punto sollevato da Onori riguarda soprattutto il rapporto tra politiche di prevenzione e rappresentazione delle fragilità. «Quando si parla di fragilità, le donne vengono iscritte d’ufficio tra le categorie da proteggere», ha osservato la deputata. «È un riflesso automatico, ma sul suicidio i dati dicono l’esatto contrario: tre vittime su quattro sono uomini». La questione non consiste, precisa Onori, nel contrapporre uomini e donne né nel sottrarre attenzione alle categorie già individuate dalle politiche pubbliche. Il problema è piuttosto evitare che una lettura stereotipata del genere finisca per rendere meno visibili le fasce della popolazione maggiormente esposte a uno specifico rischio. I dati disponibili sostengono il punto di partenza della parlamentare. Le tavole dell’Istat sui decessi per suicidio distinguono il fenomeno per sesso, età e territorio e mostrano una forte prevalenza maschile. Il dato assume un significato ancora maggiore se incrociato con l’età: non si tratta soltanto di una questione di genere, ma dell’intersezione fra genere e ciclo di vita. È proprio questa la caratteristica che Onori chiede di rendere esplicita nella strategia nazionale. Il «volto» del suicidio, nella rappresentazione proposta dalla deputata, è infatti prevalentemente maschile, adulto o anziano. Una politica efficace dovrebbe quindi raggiungere quegli uomini nei contesti nei quali il disagio può rimanere meno visibile e nei quali più difficilmente si ricorre spontaneamente ai servizi di supporto.

È una prospettiva che porta la prevenzione fuori dai soli luoghi tradizionali della salute mentale. Onori richiama, per esempio, l’esperienza australiana, dove interventi di prevenzione vengono portati anche nei luoghi di lavoro, e cita il Regno Unito e l’Irlanda come esempi di Paesi che hanno sviluppato strategie specificamente orientate a gruppi maschili e obiettivi misurabili. Il principio è quello della prevenzione mirata: se un segmento della popolazione concentra una quota particolarmente elevata degli eventi letali, deve essere raggiunto con strumenti adeguati alle sue caratteristiche. Il tema si inserisce in una più ampia evoluzione delle politiche sanitarie italiane. Il Ministero della Salute ha adottato nel maggio 2026 il nuovo Piano nazionale della prevenzione 2026-2031, che rafforza la programmazione preventiva e prevede anche ulteriori risorse per le attività territoriali. Parallelamente, il Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030 costituisce la cornice strategica generale per promozione, prevenzione, cura e riabilitazione lungo l’intero arco della vita. Il Piano sul suicidio dovrà quindi inserirsi in un sistema più ampio di politiche sanitarie e sociali. Ed è proprio nella fase di definizione degli strumenti operativi che la questione posta da Onori può assumere un rilievo concreto. Individuare una categoria prioritaria significa infatti poter costruire campagne informative, formazione degli operatori, sistemi di intercettazione precoce, percorsi territoriali e indicatori attraverso i quali misurare i risultati. La deputata insiste soprattutto su quest’ultimo aspetto. «Se si indicano tre categorie prioritarie, chi resta fuori, di fatto, non viene considerato», afferma. Da qui la richiesta di inserire «gli uomini adulti e anziani» esplicitamente nel documento, associandoli a «obiettivi e risorse dedicate».

Il passaggio è importante perché sposta la discussione dalla sensibilità politica alla misurabilità delle politiche pubbliche. Un Piano non è soltanto una dichiarazione di principio: deve indicare destinatari, azioni, responsabilità e risultati attesi. Nel caso della prevenzione del suicidio, significa anche poter verificare nel tempo se le misure adottate riescano effettivamente a intercettare le fasce maggiormente esposte. La risposta di Schillaci sembra avere recepito almeno il primo livello della questione. Il ministro ha dichiarato esplicitamente che uomini in età lavorativa e uomini anziani saranno destinatari del Piano. Ha inoltre riconosciuto la consistenza del divario di genere e il peso crescente dell’età. Per Onori, però, la partita è soltanto all’inizio. «Siamo soddisfatti della risposta, ma lo saremo davvero quando vedremo il piano», ha detto. È una distinzione significativa: l’impegno politico dovrà essere verificato alla prova del testo definitivo. C’è poi un secondo elemento nella posizione della deputata: la necessità di evitare una concezione automatica della vulnerabilità femminile. «Non si tratta di togliere qualcosa alle donne o ai giovani», ha spiegato, «ma di smettere di trattare le donne come fragili per definizione: così non le si tutela, ma si perpetrano i soliti stereotipi di genere».

È un argomento che introduce una questione più generale nel modo in cui vengono costruite le politiche pubbliche. Il genere può essere un fattore determinante nell’analisi di un fenomeno sanitario, ma non dovrebbe diventare un sostituto dell’analisi stessa. La prevenzione, in questa prospettiva, dovrebbe partire dalla distribuzione effettiva del rischio: sesso, età, condizioni sociali, contesto familiare e lavorativo, accesso ai servizi e altri fattori che possono incidere sulla possibilità di intercettare precocemente una situazione di crisi. La sfida, dunque, è trasformare un dato statistico in una politica pubblica. Il dato più evidente è quello della prevalenza maschile. Il secondo è la maggiore esposizione degli uomini anziani. Il terzo riguarda la difficoltà di raggiungere alcune fasce della popolazione attraverso i tradizionali canali di prevenzione. È su questo terreno che si misurerà il Piano annunciato dal Governo. La dichiarazione di Schillaci ha eliminato almeno formalmente il rischio che gli uomini adulti e anziani restassero fuori dalla fotografia delle categorie prioritarie. Ora resta da vedere come questa indicazione verrà tradotta nel documento: quali obiettivi saranno fissati, quali risorse stanziate, quali strumenti messi in campo e soprattutto quali indicatori permetteranno di verificare i risultati. Onori annuncia che vigilerà sull’attuazione. «Monitoreremo con attenzione lo sviluppo del piano perché sia più esaustivo possibile», ha concluso. La questione posta dalla deputata, in definitiva, è semplice quanto politicamente rilevante: la prevenzione deve seguire i dati, non gli stereotipi. E se i dati indicano che il 77% circa delle vittime di suicidio è costituito da uomini, soprattutto adulti e anziani, quella prevalenza deve trovare una traduzione esplicita nelle politiche di prevenzione. Non come contrapposizione alle altre fragilità, ma come conseguenza diretta dell’evidenza epidemiologica.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro