Intervista al generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e della Difesa, con una lunga esperienza nelle Forze armate e nell’attività politico-istituzionale. È responsabile difesa e sicurezza per Azione. La guerra ibrida, gli attacchi informatici alle infrastrutture essenziali, la pressione russa sulle opinioni pubbliche occidentali. Camporini analizza la strategia di destabilizzazione delle democrazie e indica nella costruzione di un’Europa federale, dotata di strumenti comuni di intelligence e cybersicurezza, la risposta necessaria.

Generale, chi c’è dietro la guerra ibrida e quali obiettivi persegue?

«L’obiettivo è disseminare incertezza e insicurezza nelle opinioni pubbliche occidentali. La Russia punta a stabilire rapporti bilaterali sulla sicurezza con i singoli Paesi europei, ottenendo più di quanto potrebbe ottenere dialogando con l’Unione nel suo insieme. Vuole governi che si sentano fragili, perché la convivenza quotidiana viene minacciata. Le nostre società dipendono totalmente dall’informatica: basta poco per bloccare l’energia elettrica, le forniture idriche, le banche o gli ospedali. Tutti i servizi essenziali sono vulnerabili. Si dimostra questa vulnerabilità e poi ci si propone come interlocutori per risolverla. Ma chi si presenta come soluzione è spesso parte del problema».

La Russia è in difficoltà in Ucraina. I 400mila morti pesano su Putin. La guerra ibrida serve anche a indebolire e distrarre i fronti interni dei Paesi europei, delegittimando i governi occidentali che sostengono Kyiv?

«Non ho informazioni dirette sul campo di battaglia, ma seguo le notizie pubblicate dai media. Le difficoltà russe mi sembrano serie: non si registrano movimenti significativi sul terreno, lo sforzo offensivo è fermo. Mosca deve quindi fiaccare il nemico dall’interno. A partire dagli amici del suo nemico: noi europei. La strategia russa punta a far capire agli europei che stanno pagando un prezzo per il sostegno all’Ucraina. Provano a dissuadere i governi creando crisi e instabilità nella vita di ogni giorno dei cittadini, colpendo le opinioni pubbliche dei diversi Stati».

Esiste un asse digitale tra Russia, Cina e Iran?

«Non ho elementi per confermare né per smentire l’ipotesi iraniana avanzata dai francesi. Vorremmo tutti delle risposte, anche perché l’Italia si trova coinvolta in questo complesso gioco internazionale. Non posso affermare che esista un coordinamento operativo tra Russia, Cina e Iran. Posso invece dire che tra loro c’è una intesa politica. Con un elemento che accomuna questi Paesi e coinvolge anche gli Stati Uniti di Trump: sanno che un’Europa solida, compatta e istituzionalmente unita avrebbe un potenziale straordinario. Potrebbe diventare una potenza di primo piano. Il problema è che siamo divisi e non riusciamo a esprimere questa forza».

Paradossalmente, sono proprio gli europei a non vedere il proprio potenziale?

«Esattamente. Perché molti sono sensibili alle lusinghe che arrivano dall’esterno. L’immagine di un governo capace di decidere senza dover fare i conti con l’opposizione e con le esigenze dell’elettorato può risultare affascinante. È una suggestione pericolosa: rischia di far apparire la democrazia e il pluralismo come ostacoli anziché come garanzie. Le divisioni europee diventano così una vulnerabilità che gli altri sanno di poter sfruttare».

La risposta è un’Europa più forte? Quali riforme servono?

«Sono un federalista convinto. Dobbiamo trovare una soluzione istituzionale europea di tipo federale. Il primo passaggio è l’abolizione del diritto di veto, che considero un vero crimine. Finché ogni Stato potrà bloccare le decisioni fondamentali, l’Europa resterà incapace di esprimere una politica comune. Non basta dichiararsi uniti: servono istituzioni e strumenti per agire come un soggetto politico. Altrimenti continueremo a disperdere il nostro potenziale, lasciando agli altri la possibilità di condizionare le nostre scelte».

È possibile costruire un’intelligence europea? Quanto ci penalizza la frammentazione attuale?

«L’intelligence è il settore in cui i nazionalismi sono più forti. I servizi collaborano soprattutto su base bilaterale e con una logica commerciale: scambiano informazioni solo in cambio di altre di valore equivalente. Manca un archivio europeo condiviso, accessibile a tutti. Questa frammentazione ostacola la cooperazione: lo dimostrano le difficoltà di scambio tra Italia e Germania e tra Italia e Francia, emerse anche dopo episodi terroristici. È una criticità da superare».

L’Italia è sufficientemente attrezzata sul fronte della cybersicurezza?

«Un anno fa Crosetto ha lanciato un allarme. Sono stati predisposti provvedimenti che continuano a restare nei cassetti del Parlamento. Anche nella sessione di bilancio si è parlato di risorse per la cybersicurezza, ma alla fine sono arrivati nuovi tagli. La politica italiana non ha affrontato il problema con la necessaria serietà e urgenza. C’è poi una diatriba tra il ministro della Difesa, Crosetto, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, su chi debba avere la primogenitura nella gestione di queste competenze. Mi sembra una querelle minore. A me come cittadino interessa essere difeso: se poi a farlo è Guido oppure Alfredo, Giovanni o Andrea, la cosa non mi interessa molto».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro