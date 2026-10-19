Ovunque in Campania la storia è la stessa: scaffali dei supermercati vuoti, con prodotti destinati ad esaurirsi a breve. Nessun alimento fresco, rifornimenti fermi da venerdì scorso. Una situazione aggravata dai tanti consumatori che hanno pensato di fare scorta portando via le ultime merci esposte. “Forse dopodomani non avrà senso aprire”, confidano alcuni alimentari, mentre aspettano sviluppi dallo stop degli autotrasportatori che ha paralizzato il mercato.

Supermercati vuoti, cosa sta succedendo

Una situazione preoccupante che riguarda tante regioni del Sud Italia, Calabria e Puglia sopra tutte, dove i proprietari dei camion da quattro giorni continuano la loro protesta affianco a quella degli agricoltori perché il cibo, come le merci, viaggia su gomma, su diesel, e il prezzo del gasolio è diventato insostenibile per autotrasportatori e agricoltori, il cui margine di guadagno è ridotto al minimo. Un anno fa, per fare un pieno si spendeva 1600€, oggi 2300€. Sulla rete autostradale il prezzo è di 2,296 euro al litro in modalità self service e i 2,257 euro sulla rete stradale.

“Un pieno costa 700 euro in più”, domani il tavolo con Salvini

Da Confesercenti aggiungono: “Si rischia la paralisi anche per le farmacie, le persone che hanno bisogno di prodotti importanti per la propria salute forse non li troveranno”. Cresce il timore che le conseguenze possano estendersi anche al resto del Paese, mentre si guarda con attenzione all’incontro di domani del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con gli autotrasportatori, le associazioni nazionali sia con i gruppi spontanei che stanno partecipando alla mobilitazione. “Ho chiesto buon senso a tutti”, ha detto il vicepremier, che punterà a sbloccare risorse già stanziate ma rallentate dalla burocrazia e a stanziare ulteriori fondi per far fronte al caro gasolio. La prima soluzione da assumere potrebbe essere quella del taglio delle accise sui carburanti almeno del 50%, per dare respiro alle categorie. Intanto gli scaffali resteranno vuoti anche domani.

Redazione

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Luca Frasacco