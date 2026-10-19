Elina Svitolina e Gaël Monfils si separano dopo cinque anni di matrimonio. Ad annunciarlo è stata la tennista ucraina, 32 anni, con un lungo messaggio pubblicato sui social nel quale racconta le conseguenze personali della guerra nel suo Paese. Notti insonni, preoccupazioni per i familiari rimasti in Ucraina e un progressivo senso di smarrimento avrebbero inciso sul suo equilibrio emotivo e sulla vita di coppia. La decisione arriva dopo una relazione cominciata nel 2018 e un matrimonio celebrato nel luglio 2021. I due hanno una figlia, Skai, nata nell’ottobre 2022. Nel suo messaggio Svitolina spiega di aver attraversato un periodo di profonda difficoltà, aggravato dal conflitto iniziato con l’invasione russa del febbraio 2022. La tennista racconta di aver cercato di continuare a competere e di mantenere una vita familiare normale, senza riuscire a sottrarsi al peso delle notizie provenienti dall’Ucraina. Monfils, sottolinea, le è rimasto accanto, sostenendola anche nei momenti più difficili. La separazione non viene attribuita a una mancanza del marito, bensì alla necessità personale di ritrovare un equilibrio che, secondo la giocatrice, non riesce più a ricostruire all’interno del matrimonio.

La coppia era diventata una delle più conosciute del tennis internazionale. Monfils, francese di 40 anni, ex numero 6 del mondo, e Svitolina, già numero 3 della classifica WTA e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, avevano condiviso pubblicamente numerosi momenti della loro relazione. Nel 2022 la nascita della figlia aveva accompagnato una pausa dall’attività agonistica dell’ucraina, tornata successivamente nel circuito fino a raggiungere nuovamente i vertici della classifica mondiale.

L’annuncio arriva anche in un momento particolare della carriera di Monfils. Il francese, che aveva programmato il ritiro alla fine della stagione 2026, è stato recentemente inserito nell’elenco dei giocatori inattivi dell’International Tennis Integrity Agency. La sua assenza da alcuni appuntamenti previsti aveva alimentato interrogativi sulle ragioni dell’uscita anticipata dal circuito. Non esistono tuttavia elementi per stabilire un rapporto diretto tra la separazione e le decisioni sportive del tennista. Svitolina ha precisato che entrambi continueranno a occuparsi della figlia e a mantenere un rapporto fondato sul rispetto reciproco. La fine del matrimonio, ha spiegato, non comporta la fine della loro responsabilità familiare. La giocatrice ha inoltre chiesto riservatezza per affrontare una decisione che ha definito particolarmente dolorosa, mentre prosegue la propria carriera nel circuito femminile.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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