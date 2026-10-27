Il meccanismo nel dibattito pubblico italiano è ormai quasi automatico, una specie di riflesso condizionato. Basta che una categoria porti la protesta nelle piazze o sulle autostrade e strappi aperture e concessioni all’esecutivo, ed ecco scattare immediatamente l’effetto emulazione. Anzi, forse è meglio definirlo un vero e proprio effetto domino. Così, a pochissimi giorni dalle mobilitazioni e dai blocchi stradali promossi dagli autotrasportatori – vertenza culminata con il governo Meloni che ha concesso riconoscimenti e aperture a questa categoria -, anche i taxi e gli operatori del NCC hanno deciso di non restare a guardare: sono saliti direttamente sul “camion” della vittoria.

La mobilitazione dei tassisti a Roma

La mobilitazione parte concretamente con una manifestazione a Roma, posizionandosi sotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Porta Pia. Diciamo che questo periodo per il ministro Matteo Salvini non è sicuramente dei più tranquilli. Le due categorie, taxi e NCC, per la prima volta unite contro il caro carburante, hanno iniziato a protestare chiedendo l’apertura di un dialogo urgente e un incontro diretto col governo. La diplomazia istituzionale è la strada auspicata, ma le sigle mettono subito le cose in chiaro: il tavolo non esclude la protesta e l’ipotesi dello sciopero generale resta viva nel caso in cui le risposte tardino ad arrivare.

La strategia

Qualora non venissero accontentati dal governo, i conducenti sono pronti a proclamare lo sciopero aprendo la trattativa su tre principali richieste: partendo dagli interventi sul credito d’imposta e gli sgravi fiscali con misure volte ad alleggerire il carico tributario e ammortizzare l’impatto dei costi fissi di gestione per licenze e cooperative; passando poi alla possibilità concreta di acquistare carburante a prezzi calmierati, benzina e gasolio, creando un cuscinetto protettivo contro la volatilità dei prezzi alla pompa; fino agli incentivi ecologici, ossia contributi pubblici dedicati per rinnovare il parco auto e sostenere la transizione verso veicoli a basse emissioni senza far gravare l’intero costo sulle spalle dei conducenti.

L’autunno caldo del caro carburante

Sullo sfondo resta un quadro chiaro: il fronte di quello che ormai si è aperto come un autunno caldo su tutti i versanti, e in tema soprattutto di caro carburanti, non accenna di certo a placarsi. Proprio per la giornata di oggi, è previsto al MIT un tavolo istituzionale con i rappresentanti del comparto per affrontare i nodi della filiera. Di fatto bisogna sottolineare come al momento la prestazione delle auto bianche resta garantita, perché ad incrociare le braccia sono i tassisti fuori servizio. Nessun blocco della circolazione né paralisi per i viaggiatori, dunque, ma un segnale politico ben preciso che vuole arrivare ai palazzi del potere. Dai conducenti arriva un appello diretto, chiedendo il supporto dei cittadini per essere ascoltati. La richiesta riguarda una misura facilmente praticabile, ma capace di avere un impatto sui costi di gestione. Per il momento dal ministero la partita si gioca sui tavoli negoziali, e l’alleanza tra taxi e NCC è pronta a trasformarsi in protesta.

Sara Gilardi Classe 2002, riformista per scelta e cattolica per formazione, nel solco di maestri come Sturzo, De Gasperi e La Pira. Ho fondato Orizzonte Giuridico, un’officina di pensiero nata per rimettere la cultura del diritto al centro del dibattito pubblico. Mi divido costantemente tra l’Italia e l’Albania, con tre chiodi fissi: il Diritto Costituzionale, i sistemi elettorali e le stanze del Vaticano.

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