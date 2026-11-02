Un telescopio spaziale da una tonnellata e mezza sta perdendo rapidamente quota e nelle prossime settimane rientrerà nell’atmosfera terrestre. È il Neil Gehrels Swift Observatory della Nasa, lanciato il 20 novembre 2004 per studiare le esplosioni più potenti dell’universo e rimasto operativo per quasi ventidue anni. Il 20 ottobre l’agenzia spaziale americana ha concluso definitivamente le osservazioni scientifiche, dopo che il satellite aveva raggiunto un’altitudine di appena 275 chilometri. Il tentativo di salvarlo, affidato a un veicolo robotico, non è riuscito. Gran parte della struttura dovrebbe disintegrarsi durante il rientro, ma alcuni componenti particolarmente resistenti potrebbero sopravvivere alle temperature elevatissime e raggiungere la superficie terrestre. Il rischio per la popolazione viene considerato molto basso, mentre restano incerti il momento esatto e la zona della caduta. Swift era stato progettato per una missione di appena due anni. Grazie a tre strumenti capaci di osservare raggi gamma, raggi X, radiazioni ultraviolette e luce visibile, ha individuato oltre duemila lampi gamma e osservato circa 1.400 supernove, contribuendo allo studio dei buchi neri e delle esplosioni stellari. Il satellite era in grado di individuare un evento cosmico improvviso e orientare rapidamente i propri telescopi verso la sorgente, trasmettendo informazioni agli osservatori terrestri e spaziali. I dati raccolti hanno contribuito a migliaia di pubblicazioni scientifiche e continueranno a essere utilizzati anche dopo la fine della missione. A provocare la discesa è stata soprattutto la maggiore attività solare.

Il riscaldamento degli strati superiori dell’atmosfera terrestre ne ha aumentato l’estensione, intensificando l’attrito esercitato sui satelliti in orbita bassa. Swift, privo di propulsori per rialzare autonomamente la propria traiettoria, ha cominciato a perdere quota sempre più rapidamente. La Nasa aveva cercato di rallentare il decadimento orbitale modificando l’orientamento del satellite e sospendendo temporaneamente alcune osservazioni, ma l’abbassamento è proseguito fino a rendere impossibile mantenere gli strumenti puntati stabilmente verso gli obiettivi astronomici. Per tentare il recupero, nel settembre 2025 la Nasa aveva affidato alla società americana Katalyst Space Technologies lo sviluppo di una missione robotica. Il veicolo LINK, lanciato il 3 luglio 2026, avrebbe dovuto avvicinarsi a Swift, agganciarlo mediante bracci meccanici e spingerlo verso un’orbita più elevata. Durante il volo, però, sono emersi problemi al sistema di controllo dell’assetto, che hanno impedito l’operazione. Il 19 agosto la Nasa ha annunciato che il satellite non sarebbe stato recuperato. Dopo il fallimento, Swift ha ripreso per alcune settimane le osservazioni scientifiche, fino alla definitiva interruzione del 20 ottobre.

Il problema riguarda ora il rientro atmosferico. A velocità orbitali di migliaia di chilometri all’ora, l’interazione con l’atmosfera provoca un riscaldamento estremo e la progressiva frammentazione dei veicoli spaziali. La maggior parte dei materiali dovrebbe bruciare prima di raggiungere il suolo, ma componenti ad alta densità, tra cui elementi metallici e parti della strumentazione, potrebbero resistere. Non è possibile indicare con precisione dove cadranno eventuali frammenti: le previsioni dipendono dalla velocità di decadimento dell’orbita, dall’attività solare e dalle condizioni atmosferiche, e diventano più attendibili soltanto nelle ultime fasi della discesa. Le prime stime di tracciamento orbitale indicano un possibile rientro nei primi giorni di novembre, ma con margini di incertezza ancora molto ampi. Il satellite attraversa regioni del pianeta comprese tra le latitudini consentite dalla sua orbita, mentre il punto di caduta può cambiare sensibilmente anche per piccole variazioni dell’orario previsto. La maggior parte della superficie terrestre è coperta dagli oceani, circostanza che riduce la probabilità di un impatto in una zona abitata. Le autorità spaziali continueranno a seguire la traiettoria fino al rientro. La fine di Swift riporta l’attenzione sul crescente problema degli oggetti artificiali che orbitano attorno alla Terra. Satelliti dismessi, stadi di razzi e frammenti prodotti da collisioni costituiscono una popolazione di detriti monitorata dalle agenzie spaziali per prevenire incidenti e valutare i rischi dei rientri incontrollati. Nel caso del telescopio della Nasa, la caduta segnerà la conclusione di una delle missioni più longeve dedicate allo studio delle esplosioni cosmiche. Dopo quasi ventidue anni trascorsi a osservare gli eventi più violenti dell’universo, Swift si prepara a terminare il proprio viaggio nell’atmosfera terrestre.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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