La maggior parte degli italiani (circa il 60%) sente di aver abbastanza tempo libero a propria disposizione, mentre per quasi il 40% non è sufficiente. È quanto emerge da alcuni studi scientifici, condotti nel corso degli ultimi anni da diversi istituti specializzati, che evidenziano anche come le abitudini ricreative cambiano sensibilmente per fascia d’età.

Affrancarsi dalla quotidianità

In linea generale, gli italiani considerano il proprio tempo libero come un momento di sospensione della routine quotidiana, durante il quale rilassarsi, riposare e mettere da parte gli impegni e le incombenze settimanali. È pur vero che, negli ultimi anni, si registra un calo delle spese dedicate a svago e attività ricreative; secondo il Rapporto Italia 2023 stilato dall’Eurispes, il 60,5% degli italiani rinuncia più spesso a mangiare fuori, oltre il 70% limita le uscite e il 61% predilige le cene a casa con amici anziché in pizzeria.

Al contempo, i dati rivelano come le abitudini della popolazione stiano radicalmente cambiando: siamo sempre più spesso online: una persona in Italia trascorre in media quasi sei ore al giorno connesso ad Internet (a rivelarlo è il Rapporto Digital 2024 di WeAreSocial). Dei 51 milioni di utenti digitali registrati nel nostro Paese, oltre l’80% gioca ai videogiochi (+4,3% rispetto all’anno precedente), a riprova di come l’intrattenimento in forma digitale sia ormai particolarmente diffuso.

Cosa fanno gli italiani nel tempo libero

Esperienze a contatto con la natura o di carattere enogastronomico: sono queste le opzioni più gettonate da parte degli italiani in fatto di tempo libero con, rispettivamente, il 74% e il 69%. Lo rivela l’Osservatorio realizzato da SWG/RACHAEL in collaborazione con KuriU; in termini di preferenze assolute, quasi il 70% opta per luoghi e siti di interesse culturale.

La fruizione del tempo libero tende a differenziarsi per fasce d’età; i ‘boomer’ e la cosiddetta ‘Generazione X’ preferiscono trascorrerlo in famiglia, i ‘Millennial‘ e la ‘Generazione Z’ tendono, invece, a ricercare momenti di relax in solitudine e tempo da dedicare a sé stessi. Insomma, chi ha tra i 30 e i 60 anni circa, sembra maggiormente legato alla convivialità ed alle tradizioni, mentre i più giovani under 30 prediligono coniugare riposo e privacy. Non sorprende come, meno del 7% degli italiani prediliga la compagnia di gruppi numerosi, strascico evidente delle restrizioni imposte durante la crisi pandemica.

Lo scenario, nel complesso, appare molto variegato; la Generazione Z, come spiegato da Tommaso Albonetti, CEO di KuriU, mostra un notevole interesse per la lettura e le attività culturali mentre vi è trasversalmente una “grande attenzione” verso il turismo che interessa i borghi e i punti di interesse culturale e naturalistico che impreziosiscono il Bel Paese.

La Generazione Z è anche quella maggiormente soddisfatta della quantità di tempo libero a disposizione (lo afferma il 64% del campione interpellato dall’Osservatorio SWG/RACHAEL e KuriU).

Svago e tempo libero: i numeri del gioco online

Sono molti gli italiani che dedicano parte del proprio tempo libero al gioco; stando ai dati di Bain & Company relativi al 2023, sono circa 10 milioni gli utenti del settore gaming, prendendo in considerazione sia i canali fisici che quelli digitali.

Il gioco online è cresciuto notevolmente negli ultimi quindici anni, fino a rappresentare la quota maggioritaria del mercato (nel 2022 ha raggiunto il 55% del totale, secondo i dati dell’I-Com). Per dare un’idea delle dimensioni raggiunte dal comparto, la raccolta complessiva nel solo 2023 è stata superiore ai 130 miliardi di euro. Ma cosa prediligono gli italiani che giocano online? Escludendo i videogiochi, le due opzioni più gettonate sono il betting (le scommesse sportive) e il gambling (slot, giochi di carte, Bingo e lotterie).

Le piattaforme per il gioco autorizzato, ovvero in possesso di una licenza rilasciata dall’ADM, offrono generalmente la possibilità di scegliere tra un vasto campionario di digital games. In Italia operano numerosi concessionari, che gestiscono direttamente uno o più siti; non stupisce, quindi, come gli utenti tendano sempre più spesso a fare ricerche online a tema, per raccogliere informazioni sui casinò online, così da individuare quelli più sicuri ed affidabili. A tale scopo, analisi come quelle disponibili all’indirizzo https://time2play.com/it/casino/ rappresentano spesso una valida fonte di informazioni, specie per gli utenti meno esperti.

Ogni piattaforma di gioco, infatti, struttura la propria offerta di gioco in maniera diversa; i singoli concessionari definiscono precise condizioni di gioco, dai bonus ai metodi di pagamento, passando per le iniziative promozionali e i programmi di membership. Contenuti specializzati ed approfonditi consentono di avere una visione sintetica ma dettagliata di ciò che offre il panorama italiano del gioco online.

Redazione