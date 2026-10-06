Dalla cornice della Leopolda a Firenze, Matteo Renzi ha lanciato una di quelle mosse d’azzardo che caratterizzano da sempre la sua traiettoria politica: un appello aperto ed esplicito ai moderati e ai riformisti di Forza Italia per abbandonare la coalizione di centrodestra e unire le forze con Italia Viva. Un tentativo sfacciato e calcolato di lanciare un’OPA sull’elettorato liberale, facendo leva sui malumori e sulle contraddizioni interne a un centrodestra sempre più trazionato dalle componenti sovraniste e conservatrici. La proposta renziana non punta a una semplice somma algoritmica di sigle, bensì alla costituzione di un grande polo di attrazione, provvisoriamente individuato nel perimetro di “Casa Riformista”, basato su una pari dignità politica tra le componenti.

“Abbandonate Forza Italia”

L’ex premier ha assicurato che l’operazione non sottintende alcuna forma di annessione o di subordinazione, arrivando persino a garantire che non sfrutterà eventuali paracadute o listini bloccati per garantirsi una rielezione personale blindata. L’argomentazione politica poggia su un punto dolente dell’attuale maggioranza di governo: la collocazione europea e le posizioni di politica estera. Secondo il leader di Italia Viva, per l’ala garantista, europeista e atlantista fondata da Silvio Berlusconi è diventato programmaticamente e culturalmente insostenibile coabitare con la retorica sovranista della Lega e di Fratelli d’Italia. Il continuo schiacciamento dell’asse di governo verso destra rischia infatti di snaturare l’identità liberale degli azzurri.

Il disegno tattico del Kraken

Nel disegno tattico di Renzi, l’uscita dell’ala moderata dal centrodestra avrebbe un duplice effetto sistemico. Da un lato farebbe sprofondare la maggioranza di Giorgia Meloni sotto la soglia della stabilità, dall’altro permetterebbe di strutturare una forza di centro autonoma, in grado di condizionare l’agenda del Paese. Un’area di equilibrio cruciale sia in vista delle partite istituzionali, come l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, sia nell’ipotesi di costruzione di una coalizione alternativa di governo, fondata su un solido contratto alla tedesca programmatico anziché su confuse intese elettorali.

Tentativo sfacciato di Renzi

Le reazioni dall’altra parte dello steccato non si sono fatte attendere, rimandando la palla al mittente con toni perentori. Il segretario azzurro Antonio Tajani ha immediatamente blindato il perimetro del partito, ribadendo che l’unico vero centro della politica italiana è Forza Italia. Reclamando con orgoglio la paternità della tradizione democratica, liberale e cristiana, Tajani ha liquidato l’appello renziano come un tentativo disperato di accreditarsi al centro dopo aver scelto di rientrare nell’orbita dell’alleanza di centrosinistra guidata da Elly Schlein e Giuseppe Conte. Sulla stessa linea sono arrivate le provocazioni da parte di esponenti di spicco come Roberto Occhiuto, che ha capovolto la narrazione chiedendosi cosa ci faccia un politico dalla storia riformista dentro un’alleanza a forte trazione populista e socialdemocratica. Nonostante i muri alzati verticisticamente da Forza Italia, l’iniziativa di Renzi riapre ufficialmente il cantiere della ricomposizione del centro. In un quadro politico caratterizzato da forte polarizzazione, la partita per la conquista dei voti moderati resta il vero ago della bilancia degli equilibri di governo.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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