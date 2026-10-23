Tre terremoti in meno di mezz’ora, il più forte di magnitudo 5.5, e una sequenza sismica cominciata nei giorni precedenti e che prosegue tuttora. Il mar Tirreno meridionale torna a tremare nel tratto a nord-ovest delle isole Eolie, dove si trovano i vulcani sottomarini Sisifo, Enarete ed Eolo. Venerdì 23 ottobre, alle 11.51, è stata registrata una scossa di magnitudo 4.8, seguita alle 11.56 da un evento di magnitudo 3.6 e alle 12.19 dal terremoto più intenso da 5.5. Le oscillazioni sono state avvertite in Sicilia, soprattutto a Palermo e lungo la costa tirrenica, con segnalazioni anche dalla Calabria. Nel capoluogo siciliano alcune scuole e uffici comunali sono stati evacuati in via precauzionale. Non risultano segnalazioni di danni o feriti. La sequenza era iniziata lo scorso 20 ottobre, quando l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva rilevato due terremoti di magnitudo 3.8 e 3.6. Il 22 ottobre era seguita una scossa di magnitudo 3.7, mentre nella mattinata del 23 ottobre erano stati registrati altri eventi, tra cui quelli di magnitudo 3.9 alle 10.02 e 3.3 alle 11.04. Gli ipocentri sono stati localizzati a profondità differenti, da pochi chilometri a diverse decine di chilometri sotto il fondale marino. L’attività interessa un settore geologicamente complesso, nel quale convivono strutture tettoniche e apparati vulcanici sommersi.

L’area interessata dai terremoti, infatti, si trova in prossimità di un sistema vulcanico sommerso ancora poco conosciuto dal grande pubblico. Il Sisifo, che insieme a Enarete ed Eolo, forma un gruppo di edifici situati a ovest di Alicudi, nel settore occidentale dell’arco vulcanico eoliano. Si tratta di montagne sottomarine che si innalzano per circa mille metri rispetto ai fondali circostanti e presentano strutture allungate, orientate prevalentemente lungo una direttrice nord-ovest/sud-est. Eolo si distingue per la sommità relativamente piatta, mentre Sisifo ed Enarete mostrano morfologie più articolate. La loro origine è collegata all’evoluzione geologica del Tirreno meridionale e ai movimenti delle placche africana ed eurasiatica. La presenza di questi apparati non significa che siano attualmente in eruzione: per stabilire un’eventuale attività magmatica servirebbero riscontri geofisici e geochimici specifici, non disponibili sulla base della sola sequenza sismica. Il Sisifo appartiene inoltre a un sistema molto più esteso di vulcani sommersi che caratterizza il Tirreno. Il più imponente è il Marsili, situato a nord delle Eolie, considerato il maggiore edificio vulcanico sottomarino europeo. Si sviluppa per circa 70 chilometri in lunghezza e 30 in larghezza, con una sommità che raggiunge approssimativamente i 500 metri sotto il livello del mare. Il vulcano si innalza per oltre tremila metri rispetto ai fondali circostanti. Gli studi geologici indicano una lunga storia eruttiva, con attività prevalentemente effusiva e fasi esplosive di minore energia. La sua struttura è oggetto di ricerche anche per la presenza di versanti potenzialmente instabili, la cui eventuale frana potrebbe generare uno spostamento significativo di masse d’acqua.

Un altro complesso rilevante è il Palinuro, situato nel Tirreno meridionale al largo della costa campana. Si estende per circa 75 chilometri ed è formato da almeno otto edifici vulcanici maggiori, disposti lungo un allineamento prevalentemente est-ovest. Alcune delle sue sommità arrivano a circa cento metri dalla superficie marina. Nello stesso settore si trovano il Glabro e altri rilievi vulcanici, mentre più a sud gli apparati di Alcione e dei Lametini costituiscono una zona di collegamento con l’arco delle Eolie. A questi si aggiungono il Vavilov e il Magnaghi, grandi edifici vulcanici del bacino tirrenico, formatisi durante differenti fasi della sua evoluzione geologica. Il Vavilov è considerato inattivo, mentre gli altri apparati presentano caratteristiche e storie eruttive differenti. Non esiste dunque un unico vulcano sommerso responsabile dell’attività geologica del Tirreno, ma una successione di strutture nate in tempi diversi e sottoposte a processi tettonici complessi. La questione del rischio tsunami è strettamente collegata alla conformazione di questi fondali. Un maremoto può essere generato da un terremoto capace di provocare uno spostamento significativo del fondale marino, ma anche da una frana sottomarina o dal collasso di una porzione di edificio vulcanico. Nel caso dei vulcani sommersi, gli scenari studiati comprendono proprio l’eventuale instabilità dei versanti. La presenza di un edificio come il Marsili non implica tuttavia che un collasso sia imminente, né consente di prevedere quando potrebbe verificarsi. Per valutare questi fenomeni vengono utilizzati rilievi batimetrici, analisi geologiche e modelli numerici della propagazione delle onde. Il Sistema di allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma, coordinato dalla Protezione civile con il contributo dell’INGV e dell’Ispra, consente invece di valutare rapidamente i terremoti potenzialmente capaci di produrre uno tsunami e di attivare le misure precauzionali lungo le coste.

L’allerta arancione diramata dopo il terremoto del 23 ottobre rientra in queste procedure. Il sistema nazionale considera magnitudo, profondità e posizione dell’epicentro per stimare il potenziale pericolo. L’emissione di un avviso non equivale alla certezza che si stia formando un’onda anomala, ma consente alle autorità di intervenire prima che un eventuale maremoto raggiunga le coste. Nel caso della sequenza del Tirreno meridionale, i successivi controlli hanno consentito di revocare l’allarme. La distinzione è fondamentale: il rischio tsunami è stato valutato e gestito dalle strutture di protezione civile, mentre non sono emerse evidenze di un fenomeno eruttivo sottomarino associato alle scosse. La sismicità del Tirreno meridionale dipende in larga misura dai movimenti della litosfera ionica, che sprofonda sotto l’arco calabro, e dai processi di deformazione della crosta terrestre. Questi fenomeni possono generare terremoti a profondità molto differenti, anche in prossimità di edifici vulcanici. La vicinanza tra gli epicentri e il Sisifo non costituisce quindi una prova di un’origine magmatica. L’INGV continua a seguire l’evoluzione della sequenza, mentre ulteriori analisi potranno chiarire quali strutture geologiche siano state coinvolte. Il terremoto del 23 ottobre riporta l’attenzione su una delle regioni sottomarine più complesse del Mediterraneo, dove la conoscenza dei vulcani sommersi e il monitoraggio delle faglie rappresentano strumenti essenziali per valutare i rischi lungo le coste italiane.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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