Il tetto ai prezzi di benzina e gasolio è un passo accolto con favore, ma riguarda per ora la sola rete stradale. Sono escluse l’extrarete e le imprese della distribuzione indipendente. Ne parla Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli-Assoenergia.

Partiamo dall’inizio, il tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da alcuni grandi operatori. Come legge questa iniziativa?

«Si tratta di decisioni prese dalle aziende che vanno lette dentro un’azione di politica economica del governo, che cerca soluzioni mentre gli sconti sulle accise si riducono. La scelta di Eni è stata rapidamente emulata da IP e ora da gran parte delle major. Ma questa calmierazione riguarda soltanto la rete distributiva, o meglio, una parte di essa».

Che cosa resta fuori?

«L’extrarete: tutto ciò che viene distribuito fuori dalla rete stradale. Sono le forniture ai grandi consumatori professionali, il mondo della logistica, l’agricoltura, i cantieri, la pesca. Chi non va a fare il pieno alla stazione di servizio, oggi, non è toccato da questa misura. Questo mondo produttivo lo riforniamo soprattutto noi, imprese della filiera intermedia. Per questo riteniamo necessario, in coerenza con l’indirizzo del governo, che la calmierazione abbracci anche il canale all’ingrosso. Altrimenti restiamo su una porzione limitata dei consumatori e non dispieghiamo gli effetti in modo compiuto».

Mi sembra ci sia anche un tema di concorrenza…

«Esatto. C’è un effetto distorsivo: l’automobilista che va sulla rete a marchio delle oil company compra benzina o gasolio a prezzi più bassi di quelli praticati dai grossisti. È chiaro quindi che il grossista è messo fuori mercato».

Con quali conseguenze?

«La domanda si sposta solo su quei punti vendita, le nostre aziende perdono quote di mercato e i margini si comprimono. Il rischio è addirittura strutturale. Se la misura, come ventilato da Eni, durasse fino a fine anno, potremmo assistere alla fuoriuscita dal mercato di piccole e medie aziende della distribuzione e di tanti gestori dei punti vendita stradali, anche piccolissime imprese. Non c’è resilienza possibile».

Il problema riguarda solo le imprese della distribuzione?

«Colpisce in pari misura i consumatori professionali, che non si approvvigionano sulla rete stradale ma ricevono il carburante nei cantieri dove si svolgono le attività produttive. E non è una scelta: per ragioni tecniche, innanzitutto, un grande consumatore professionale non può mandare cento TIR sulla rete, e lo stesso vale per un pescatore o un agricoltore. L’altra ragione è l’uso commerciale. L’impresa intermedia compra dall’industria petrolifera il prodotto pagandolo a 30 giorni e lo rivende ai consumatori professionali con dilazioni che possono arrivare a 130-140 giorni. Questo polmone finanziario è un ingrediente fondamentale per la tenuta del sistema produttivo».

Che cosa chiedete al governo?

«Di fare attenzione ai limiti di questa iniziativa e di convocare urgentemente un tavolo della filiera, per allineare anche i prezzi del mercato all’ingrosso».

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Eleonora Tiribocchi